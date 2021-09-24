Комментарии

ПСБ: Ждем усиления склонности к фиксации прибыли в последний день недели Учитывая неплохой рост накануне и дефицит сильных новостей для продолжения роста, ждем усиления склонности к фиксации прибыли в последний день недели Несмотря на консервативный настрой на рынках, ждем сохранения невысокой волатильности в ключевой валютной паре, по-прежнему считаем наиболее вероятным возврат доллара выше 73 руб. Высокие цены на энергоносители, по нашему мнению, способны подтолкнуть в пятницу индекс МосБиржи к тестированию исторических максимумов, зоне 4070-4100 пунктов Перспектива ужесточения монетарной политики ФРС оказывает давление на рынок ОФЗ Виктор Рашников продает 1,5% ММК (ПОКУПАТЬ) через ABB, ориентир цены - $1,028-1,0679 за акцию - (ПОЗИТИВНО) НАШЕ МНЕНИЕ: Проведение SPO увеличивает free-float, что в свою очередь заметно повысит шансы ММК на возврат в состав индекса MSCI Russia, из которого компанию исключили в ноябре прошлого года. Мы считаем, что эту новость стоит рассматривать положительно: вхождение в индекс означает приток средств со стороны пассивных фондов. ПАО «Промсвязьбанк»

info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



