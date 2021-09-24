ПСБ: Ждем усиления склонности к фиксации прибыли в последний день недели

Учитывая неплохой рост накануне и дефицит сильных новостей для продолжения роста, ждем усиления склонности к фиксации прибыли в последний день недели
Несмотря на консервативный настрой на рынках, ждем сохранения невысокой волатильности в ключевой валютной паре, по-прежнему считаем наиболее вероятным возврат доллара выше 73 руб.
Высокие цены на энергоносители, по нашему мнению, способны подтолкнуть в пятницу индекс МосБиржи к тестированию исторических максимумов, зоне 4070-4100 пунктов
Перспектива ужесточения монетарной политики ФРС оказывает давление на рынок ОФЗ
Виктор Рашников продает 1,5% ММК (ПОКУПАТЬ) через ABB, ориентир цены - $1,028-1,0679 за акцию - (ПОЗИТИВНО)
НАШЕ МНЕНИЕ: Проведение SPO увеличивает free-float, что в свою очередь заметно повысит шансы ММК на возврат в состав индекса MSCI Russia, из которого компанию исключили в ноябре прошлого года. Мы считаем, что эту новость стоит рассматривать положительно: вхождение в индекс означает приток средств со стороны пассивных фондов.
ПАО «Промсвязьбанк»