ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня может протестировать зону исторических максимумов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера на мировых рынках преобладали выраженно позитивные настроения. Новости по China Evergrande Group (готовность компании произвести купонные выплаты по облигациям в срок; кроме того, появилась информация о том, что китайские власти поручили местным властям готовиться к реструктуризации компании) заметно ослабили нервозность на рынках и опасения по китайской экономику и финсектору, убрав, по крайней мере, локально, из повестки дня риски неконтролируемого краха застройщика. Поддержку рыночному сантименту оказала и публикация предварительных PMI по Европе и США, указавших на сохранение высоких темпов роста деловой активности. На этом фоне отошло на второй план и намерение ФРС начать постепенное сворачивание программ выкупа активов в ближайшее время и повышать ставки уже в следующем году, хотя способствовавшее резкому росту доходности 10-летних UST (превысила 1,4% впервые с июля). В результате, индекс развивающихся рынков MSCI EM прибавил 0,8%, несмотря на обвал турецкого рынка, индекс развитых рынков MSCI World вырос на 1%, отыграв просадку начала недели при уверенном восстановлении ключевых европейских и американских индексов, прибавивших 0,9%- 1,5%. Отметим, что на рынке США в лидерах роста оказались акции нефтегазового сектора, поддержанные развитием ралли на рынке нефти, и акции финансового сектора, как раз отреагировавшие на новости из КНР.

Сегодня утром импульс к росту мировых фондовых рынков, отыгравших накануне основной новостной позитив, ослаб. Ключевые биржевые индексы в Азии преимущественно демонстрируют разнонаправленную динамику умеренной амплитуды (бурно растет лишь Япония, отыгрывая вчерашний рост рынков, а вот китайский Shanghai Composite – корректируется), в слабом «минусе» после бурного роста четверга фьючерсы на американские индексы. Неоднозначная динамика и на товарных рынках: инерционно повышаются цены на нефть Brent, но весьма умеренно, после обновления двухлетних максимумов, под давлением цены на промышленные металлы. Учитывая неплохой рост накануне и дефицит сильных новостей для продолжения роста, ждем усиления склонности к фиксации прибыли сегодня.

Индекс МосБиржи (+0,5%) по итогам торгов четверга смог выйти выше 4050 пунктов вслед за обновляющими максимумы нефтяными котировками, обеспечившими сохранение спроса на «весовые» бумаги нефтегазового сектора. Вновь лучше рынка смотрелись акции Роснефти (+2,1%) и Газпрома (+0,8%), обновившие максимумы, а также ЛУКОЙЛ (+1,5%). Из ключевых секторов также ростом завершили день бумаги потребсектора, благодаря ралли в Магните (+5,0%), вплотную подобравшемся к отметке в 6000 руб. впервые с начала 2018 года, и отскоку от летних минимумов бумаг Х5 (+1,3%). Сдержало развитие роста рынка безыдейность в «фишках» финсектора (Сбер, оа: -0,2%; Сбер, па: +0,2%; ВТБ: 0%; TCS Group: +0,2%), ввиду повышения санкционных рисков, технические факторы (див. «отсечка» в Фосагро: -2,9%) и точечный спрос в других секторах. Так, из историй роста отметим отскок Яндекс (+2,3%), попытки развития отскока в КАМАЗе (+4,9%), Северстали (+1,2%), НЛМК (+1,5%), а также крепость РУСАЛА (+0,5%) и Мосэнерго (+1,0%). В аутсайдерах - НОВАТЭК (-2,3%), из-за корпоративного негатива, и ряд акций металлургов (ТМК: 3,0%; Полиметалл: -2,2%; ММК: -1,8%). Высокие цены на энергоносители, по нашему мнению, способны подтолкнуть индекс МосБиржи к тестирвоанию исторических максимумов, зоне 4070-4100 пунктов. Однако ухудшение внешнего фона, по нашему мнению, вряд ли позволит индексу сегодня закрепиться в нем.

ПАО "Промсвязьбанк"