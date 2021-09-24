«Фридом Финанс»: Акции «Газпрома» торгуются лучше рынка

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Несмотря на консолидацию нефтяных котировок, индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск прибавил 0,5%, следуя за динамикой американского фондового рынка.

ФРС повысила прогноз на 2022-й по приросту ВВП с 3,3% до 3,8%, превзойдя ожидания консенсуса и усилив оптимизм инвесторов. Пересмотр основного макропоказателя, вероятнее всего, свидетельствует о том, что Dow Jones Industrial Average может продемонстрировать двузначный (в процентном отношении) годовой прирост. Инфляционный прогноз Федрезерва также выглядит позитивно для рынка: после ускорения базовой инфляции до 4,2% г/г в 2021-м она, по мнению американского регулятора, уже в 2022-м снизится до близкого к таргету уровня в 2,2%, а в 2024-м составит 2,1%.

На обновление прогнозов рынок отреагировал ростом котировок. Кроме того, планы ФРС по срокам сворачивания QE не стали для инвесторов неожиданностью: регулятор намерен начать сокращение закупок в ноябре, а затем плавно завершить этот процесс в середине 2022-го. Особенно бурной реакции также не вызвала информация о возможном повышении ставки уже в конце следующего года.

В российском фондовом сегменте лучше рынка торгуются сегодня бумаги «Газпрома». Возможная причина — публикация прогнозов Минфина, ожидающего сокращения добычи газа в РФ в 2022-м на 3% г/г. Учитывая прогнозы мирового ВВП, мы считаем, что в ближайшие кварталы цены на газ продолжат расти двузначными (в процентном выражении) темпами в годовом исчислении. Однако на газовые котировки влияют и другие факторы. В частности, сдерживающее воздействие на цены углеводородного рынка окажет возможное восстановление нефтяного профицита.

Акции «Магнита» растут на 2% на новости о том, что ФАС предписала двум ретейл-гигантам, «Магниту» и «Пятерочке», снизить цены на продукты в некоторых магазинах Подмосковья. Подобный итог проведенных проверок выглядит как «меньшее из зол» для розничного сектора и, возможно, отражает ожидаемое властями циклическое замедление прироста ИПЦ РФ в ближайшие месяцы, которое, в свою очередь, снизит актуальность ценового регулирования и администрирования в рознице.

Бумаги «Фосагро» теряют 2% после отсечки по дивидендам. Однако, учитывая динамику котировок в последние дни и тот факт, что дивиденд компании за второй квартал составит 156 руб. (что соответствует доходности примерно в 3%), мы оцениваем это снижение как небольшое и считаем, что высокий спрос на бумаги сохранится. В частности, позитивное влияние на акции «Фосагро» оказывает ситуация на мировом рынке удобрений, поскольку не исключено, что в ближайшее время сформируется дефицит продукции. Кроме того, при изменении формулы расчета налогов затраты эмитента на НДПИ возрастут, на наш взгляд, лишь до 2-5% EBITDA. Мы не считаем, что в текущих рыночных условиях такое увеличение окажет значительное давление на показатели компании.

Во второй половине дня преобладают шансы повышения рынка, хотя потенциал роста ограничен техническими факторами. Целевой диапазон закрытия четверга для индекса Мосбиржи: 3985-4075 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 72,35-73,10 и 85,05-85,70 соответственно.