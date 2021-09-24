«Фридом Финанс»: Во второй половине дня преобладают шансы восстановления рынка

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск потерял 0,3%, следя за котировками американского фондового рынка и нефтяными ценами.

Улучшение прогнозов по ВВП США и ослабление рыночных опасений, связанных с политикой ФРС, а также благоприятная статистика денежной ликвидности на ведущих рынках поддерживают активность «быков».

В то же время негативное влияние на котировки активов продолжают оказывать такие факторы, как сохраняющаяся неопределенность в отношении проблемы «потолка» заимствований США, перспектива формирования значимого профицита на рынке нефти в начале 2022-го, инфляционная угроза и возможный новый раунд регуляторного давления на спрос.

В российском фондовом сегменте в лидерах снижения сегодня оказались акции НОВАТЭКа. Поводом для продаж стала информация о том, что зампредседателя правления компании Марк Энтони Джитвэй был арестован во Флориде по обвинению в неуплате налогов на $93 млн.

Акции ММК снижаются на новости о том, что Mintha Holding Limited, представляющая интересы мажоритарного акционера комбината Виктора Рашникова, продает 1,5% акций компании в формате ускоренного формирования книги заявок. Всего размещается 167 614 050 акций ММК. Доля Mintha в компании по итогам сделки сократится до 79,76%, а объем бумаг в свободном обращении (free-float) вырастет с 18,74% до 20,24%. На наш взгляд, в среднесрочной перспективе эта ситуация окажет позитивное влияние на оценки рыночной капитализации ММК.

Информация о дисконтах при размещении также относительно благоприятна: они составляют 1–5% против 4% в среднем для двух последних подобных сделок. Как следствие, мы полагаем, что негативная реакция рынка на новость будет краткосрочной, а движение котировок ММК в дальнейшем по-прежнему будет определяться решениями по поводу налогов для отраслевых компаний.

Акции «Башнефти» постепенно сокращают отставание в позитивной динамике от котировок широкого рынка и бумаг материнской «Роснефти». Поводом для покупок стала новость о смене совета директоров. По мнению отраслевых СМИ, такое решение позволит повысить эффективность операционной работы и обеспечит рост дивидендных выплат.

Во второй половине дня преобладают шансы восстановления рынка. Целевой диапазон закрытия пятницы для индекса Мосбиржи: 4000–4085 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 72,75–73,15 и 85,15–85,75 соответственно.