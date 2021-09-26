Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 сентября: 4 119,7998 руб/1 г золота и 53,1900/1 г серебра ЦБ РФ с 25 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 119,7998 руб.

1 грамм серебра - 53,1900 руб.

1 грамм платины - 2 307,3601 руб.

1 грамм палладия - 4 689,8301 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,1702 р. (0,51%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0200 р. (0,04%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 54,1700 р. (2,29%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 143,1202 р. (2,96%) . dims

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