«Фридом Финанс»: Аэрофлот нарастил объем перевозок

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя завершилась ростом. Несмотря на небольшую коррекцию в пятницу, падение удалось преодолеть. Лучше рынка выглядели акции электросетевых компаний. Благоприятный новостной фон позволил котировкам Аэрофлота (+2,80%) подняться на максимум с 2018 года. Вследствие закрытия реестра на дивиденд в аутсайдерах оказались бумаги ММК (-5,85%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 72,5–73,0.

Пассажиропоток Аэрофлота значительно увеличился. В августе воздушные суда авиакомпаний, входящих в группу, совокупно перевезли 5,5 млн пассажиров, что на 50% больше прошлогоднего показателя и всего на 10% ниже по сравнению с августом 2019-го. Рост отмечался преимущественно на внутренних направлениях и в лоукост-сегменте. Таким образом, объем перевозок постепенно восстанавливается к докризисному уровню. Однако выход компании в прибыль в этом году крайне маловероятен из-за большого накопленного убытка и значительных расходов на лизинг новых Boeing 777-300 и SSJ-100: за восемь месяцев парк пополнился на семь самолетов. Кроме того, улучшению финансовых показателей препятствуют инфляция и увеличение топливных расходов.

Однако, несмотря на рост заражений коронавирусом, пассажиропоток, вероятнее всего, продолжит восстанавливаться, если не будет введено жестких карантинных ограничений. В настоящее время оценка справедливой рыночной стоимости компании находится в процессе пересмотра и может быть повышена нашими аналитиками. Мы полагаем, что операционные показатели Аэрофлота будут восстанавливаться быстрее предыдущего прогноза, однако финансовые метрики могут отставать из-за опережающего роста затрат на фоне инфляции. Также стоит отметить появление у компании конкурента в сегменте лоукостеров, но влияние этого фактора пока не оценивалось. Спекулятивные ожидания роста рынка перевозок, однако, могут отыгрываться заранее.Ожидаем смешанную динамику. Рынок будет следовать за движением котировок на внешних площадках. Ожидания по индексу Московской биржи: диапазон 4020–

4050 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: коридор 72-73.