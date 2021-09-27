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ИАЦ «Альпари»: Рубль дорожает вместе с нефтью

В пятницу, 24 сентября, торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль упала на 0,16%, до 72,72 руб., евро/рубль — на 0,33%, до 85,23 руб., фунт/рубль — на 0,52%, до 99,44 руб.

Утренняя торговая сессия по рублю открылась снижением на фоне ухода от риска. Спрос на нацвалюту повысился на американской сессии с ростом нефтяных котировок. Нефть марки Brent подорожала на 1,05%, до $78,03.

К вечеру на инвесторов оказывала давление ситуация с долговыми проблемами одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande Group. В четверг компания не смогла выплатить купон по своим долларовым обязательствам, приближаясь к дефолту. 

Рубль уклонился от негативных новостей. Перед выходными ему удалось отыграть потери и закрыться в плюсе. За счёт ослабления евро и британского фунта рубль подорожал к ним сильнее.

В понедельник, 27 сентября, на торгах в Азии баррель нефти Brent подорожал до $79,48. Пара доллар/рубль снизилась до 72,63 руб. На глобальном валютном рынке дорожают рисковые активы. Фьючерсы на американские фондовые индексы также торгуются в плюсе. Внешние условия для рубля благоприятные, чтобы курс доллара снизился до 72,35 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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