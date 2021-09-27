ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня сможет протестировать зону исторических максимумов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В пятницу оптимизм на мировых рынках несколько угас - инвесторы предпочли частично зафиксировать прибыль середины недели ввиду дефицита новостей и высокой степени неопределенности относительно дальнейшей судьбы китайского застройщика China Evergrande Group. Вместе с тем, несмотря на появление дополнительной тревожной информации от подразделений Evergrande о плохом финансовом состоянии, смягчили влияние этой истории на общерыночный сантимент масштабное предоставление ликвидности со стороны китайских властей и ожидания, что процесс реструктуризации бизнеса компании будет упорядоченным. Поддержку рынкам оказала и крепость товарных рынков, где в первую очередь отметим развитие роста нефтяных котировок: стоимость барреля Brent поднялась выше 78 долл./барр. А также неплохие данные по продаже новостроек в США, выросших на 1,5% м/м. В результате, индекс развивающихся рынков MSCI EM снизился лишь на 0,6%, а индекс развитых рынков MSCI World потерял всего 0,1%, ввиду символическом «плюсе» индекса S&P500, ведомом акциями нефтегазовых компаний и телекомов, а также спросом на отдельные «фишки» hi-tech.

Сегодня утром на глобальных рынках вновь преобладают позитивные настроения. Ключевые биржевые индексы в Азии торгуются с небольшим перевесом в сторону роста, неплохо «плюсуют» фьючерсы на американские индексы на ожиданиях позитивных новостей от Конгресса США, обсуждающего бюджет и повышение планки госдолга, до конца сентября, окончания финансового года в Америке. Уверенно утром растут и нефтяные котировки. Мы ждем, что позитивные настроения на рынках сохранятся в начале недели. Из значимых экономических новостей сегодня - данные по заказам на товары длительного пользования в США.

Индекс МосБиржи (-0,3%) в последний день недели чуть скорректировал свой рост ведомый некоторым ухудшения внешнего фона, оставшись, впрочем, у отметки 4050 пунктов при поддержке продолжающей дорожать нефти. Вновь «весовые» бумаги нефтегазового сектора выглядели лучше рынка, где выделим выход акций Роснефти (+2,6%) выше отметки 600 руб. впервые в истории, поступательной повышательное движение котировок Газпрома (+0,2%) и ЛУКОЙЛ (+0,4%). Также отметим снижение нервозности в бумагах НОВАТЭКА, сумевших вечером вернуться в «плюс». Позитивно завершили день акции телекоммуникационного (МТС: +1,2%; Ростелеком: +1,3%). В остальных секторах наблюдался точечный спрос. Так, мы отметим ралли в Аэрофлота (+3,0%), продолжение восстановительного роста в Мосэнерго (+2,2%) и развитие отскока в Х5 (+1,2%), отыгрывающие крепость другой «фишки» потребсектора, Магнита (+0,1%). Вновь демонстрировали слабость бумаги металлургического и горнодобывающего сектора во главе с начавшим торговаться без учета промежуточных дивидендов ММК (-4,9%), а также Мечелом (-4,4%) и Полюсом (-1,9%). В аутсайдерах торгового дня НКНХ (-6,6%), ГК Черкизово (-3,4%) и OZON (-2,2%).

По-прежнему ждем, что высокие цены на энергоносители позволят сохранить спрос на «нефтянку» и подтолкнуть индекс МосБиржи к тестированию исторических максимумов, зоне 4070-4100 пунктов.

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