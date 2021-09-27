ПСБ: Высокие цены на нефть могут способствовать стабилизации доходности 10-летних ОФЗ около 7,3% годовых

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,29% годовых (+8 б.п. за день и +24 б.п. за неделю), доходность 1-летних ОФЗ выросла до 7,09% (+5 б.п. за день и +21 б.п. за неделю). Давление на ближний участок кривой ОФЗ оказывают ожидания более сильного повышения ключевой ставки ЦБР в этом году на фоне высокой инфляции. Недельные данные сигнализируют об ускорении темпов роста цен в сентябре до 7,0% по сравнению с 6,7% в августе. Длинные ОФЗ дешевели на прошлой неделе вместе с большинством облигаций ЕМ после заседания ФРС, отыгрывая риски более раннего сворачивания монетарных стимулов и рост UST-10 до 1,45% (+9 б.п. за неделю). Локальным негативным фактором стали новости о подготовке США законопроекта о санкциях на вторичный рынок ОФЗ.

В начале этой недели цены на нефть растут, приближаясь к 3-летнему максимуму. Котировки Brent в диапазоне 77,0 – 78,5 долл. за баррель могут способствовать стабилизации цен ОФЗ около достигнутого уровня. При снижении нефтяных цен вероятно продолжение продаж в сегменте локального госдолга.

ПАО «Промсвязьбанк»