ПСБ: Позитивный сантимент поддержит рост цен на нефть
Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ
Цены на нефть Brent продолжают уверенно расти, обновляя уровни 2018 г. Сохраняющийся сильный спрос на энергоносители в мире, несмотря на завершение автомобильного сезона в США и опасения по поводу экономики Китая, поддерживает рост котировок. При сохранении позитивного сантимента на рынке, полагаем, что рост продолжится, хотя в целом считаем такие цены уже «перекупленными». Сегодня ориентируемся на удержание нефти Brent в зоне 77-78,5 долл./барр.
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