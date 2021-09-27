ПСБ: Мы ждем, что позитивные настроения на глобальных рынках будут преобладать в начале недели

В понедельник мы ожидаем продолжение движения вниз пары долл./руб. с возможным пробитием нашей нижней целевой границы 72,5 руб.
Ожидаем, что высокие цены на энергоносители позволят сохранить спрос на «нефтянку» и подтолкнуть индекс МосБиржи к тестированию исторических максимумов, зоне 4070-4100 пунктов
Высокие цены на нефть могут способствовать стабилизации доходности 10-летних ОФЗ около 7,3% годовых
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Пассажирооборот группы Аэрофлот (ПОКУПАТЬ) в августе упал на 23,2% к доковидному 2019 г. – (НЕЙТРАЛЬНО)
НАШЕ МНЕНИЕ: Мы считаем, что постепенное открытие новых международных направлений для перевозки положительно сказывается на операционных результатах Аэрофлота, поддержку оказывает и повышение стоимости перевозок. По нашим прогнозам, операционные показатели компании будут восстанавливаться плавно, полностью процесс будет завершен к 2023 г. Мы долгосрочно позитивно смотрим на Аэрофлот и рекомендуем «покупать» акции с таргетом 88 руб.
ПАО «Промсвязьбанк»