«Фридом Финанс»: Целевой диапазон закрытия торгов 3995–4080 пунктов по индексу Мосбиржи

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск прибавил 0,9%, следуя за нефтяными ценами и динамикой котировок на американских площадках.

Поддержку рынку черного золота по-прежнему оказывает благоприятная ситуация с денежной ликвидностью, а также ожидания того, что спрос на продукцию добывающих и перерабатывающих отраслей будет повышаться по мере восстановления экономики. Также не исключено сохранение дисбалансов на товарном рынке, связанных с недоинвестированием в добычу в последнее десятилетие на фоне стабильно низких сырьевых цен. Однако возможно, что формирование существенного (на уровне 2–2,7 млн барр./сутки) профицита предложения на нефтегазовом рынке будет оказывать давление на котировки углеводородов в кратко- и среднесрочной перспективе.

Еще одним негативным фактором выступает неопределенность в отношении лимита заимствований в США, что может способствовать снижению спроса на «риск», как это уже было в 2011-м и 2013-м в схожих условиях. Наконец, усиление регуляторного и налогового давления на производные инструменты также оказывает давление на спрос.

С учетом всех вышеуказанных фактором мы считаем, что в 2022-м возможна консолидация нефтяных котировок в широком ценовом диапазоне. В частности, в ближайшие кварталы уровень $75–80 за баррель может неоднократно «проторговываться» котировками нефти марки Brent.

В российском фондовом сегменте акции «Газпрома» сегодня растут на новости о возможном подписании контракта (сроком до 2036-го) на поставку газа в Венгрию. Полагаем, что по итогам выборов в Бундестаг конструктивный диалог Германии с Россией сохранится.

Котировки НОВАТЭКа повышаются после публикации информации о том, что заместитель председателя правления компании Марк Джетвей урегулировал в США предъявленные ему налоговые претензии.

Несколько хуже рынка выглядят бумаги группы «Эталон». Выручка и чистая прибыль девелопера (до распределения стоимости приобретения активов) по итогам первого полугодия составили 39,9 млрд руб. и 2,5 млрд руб. соответственно. Это несколько ниже наших и рыночных оценок. Возможная причина — активное сокращение ставок проектного финансирования. Позитивным фактором отчетности является значительное снижение чистого корпоративного долга до 0,6 млрд руб. (по сравнению с 19,6 млрд руб. в конце 2020-го). При этом совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденд по итогам прошлого года в размере 9,39 руб. на акцию. Это несколько хуже наших оценок, и мы полагаем, что рынок может отреагировать на отчетность компании снижением оценок ее справедливой стоимости на 5–10%.

Во второй половине дня преобладают шансы повышения рынка, однако потенциал роста ограничен краткосрочными техническими факторами. Целевой диапазон закрытия понедельника для индекса Мосбиржи: 3995–4080 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 72,60–73,15 и 85,05–85,70 соответственно.