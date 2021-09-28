«Фридом Финанс»: Котировки стремятся вверх

Аналитики «Фридом Финанс»:

На торгах 24 сентября американские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Индекс S&P 500 вырос на 0,15%, до 4455 пунктов. Dow Jones поднялся на 0,1%, Nasdaq потерял 0,03%. Лучше рынка вновь оказался сектор энергетики (+0,84%), сильно выглядели также эмитенты сектора коммуникаций (+0,69%) и финансов (+0,55%). Аутсайдером стал сектор недвижимости (-1,21%).

· Медиасервис Meredith (MDP: +25,4%) может быть приобретен IAC более чем за $2,5 млрд. Переговоры продолжаются, итоговые условия сделки пока не определены.

· Отчет Costco (COST: +3,3%) за третий квартал зафиксировал прибыль выше прогнозов. Отмечается устойчивое расширение базы участников программ лояльности и наличие драйверов рост доходов от дополнительных услуг и туризма.

· Отчет Nike (NKE: -6,3%) отразил выручку ниже ожиданий. Рост спроса компенсируется повышением транзитных запасов. Годовой прогноз выручки был ухудшен из-за влияния сбоев в цепочках поставок.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют позитивную динамику. Инвесторы продолжают следить за перспективой принятия пакета инфраструктурных расходов. Ожидается, что 27 сентября палата представителей Конгресса США начнет обсуждение законопроекта, разработанного совместно республиканцами и демократами, а голосование по нему должно пройти 30-го. Прогрессивные демократы настаивают на том, чтобы Сенат сначала проголосовал за пакет социальных расходов, после чего будут готовы рассматривать «двухпартийный» законопроект. Умеренных членов этой партии не устраивает объем программы, определенный в $3,5 трлн. Спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси также заявляет о необходимости сокращения расходов на реализацию инфраструктурного плана. Если представителям Демократической партии не удастся достичь соглашения до конца месяца, работа правительства будет приостановлена. Сенаторы от Республиканской партии в понедельник могут заблокировать голосование, а спикер требует достижения консенсуса между обеими партиями в отношении проекта инфраструктурных реформ.

На динамику рынка продолжает оказывать влияние фактор сбоев в цепочках поставок. В портах Калифорнии скапливаются грузы: разгрузки ожидает рекордное число контейнеровозов, достигшее 62. Рабочей силы не хватает, крупнейшие портовые компании Калифорнии загружены на 60-70% своих мощностей. В частности, в дефиците водители грузовиков для доставки товаров по стране. Вспышки заболеваемости коронавирусом препятствуют деятельности азиатских заводов, а спрос их продукцию резко вырос за время пандемии. В результате стоимость доставки бьет рекорды, а запасы истощаются в преддверии сезона предпраздничных распродаж.

· Азиатские фондовые площадки показали смешенную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%, китайский CSI 300 прибавил 0,58%, а японский Nikkei 225 снизился на 0,03%. EuroStoxx 50 поднимается на 0,9%.

· Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис составляет 1,34%. Цена на фьючерс Brent превышает $78 за баррель. Золото дорожает к $1751 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4440–4490 пунктов.

Публикации значимой макростатистики на сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance растет до 61 пунктов, отражая усиление оптимизма после обнародования результатов заседания FOMC.

Накануне индекс S&P 500 закрепился выше 50-дневной скользящей средней, подтвердив краткосрочный разворот. RSI также вновь преодолел уровень 50 пунктов, сигнализируя о перехвате инициативы «быками». Ближайшим сопротивлением выступает нижняя граница долгосрочного восходящего тренда в районе 4500 пунктов.

28 сентября отчет за третий квартал представит Micron (MU). Консенсус Factset предполагает рост выручки одного из крупнейших в мире производителей полупроводников на 35,8%, до $8,23 млрд, при повышении non-GAAP EPS на 115%, до $2,33. Увеличению объема продаж будет способствовать усиление спроса со стороны дата-центров, поставщиков ПК, ноутбуков и производителей смартфонов. Из-за недавнего ухудшения прогноза цен на элементы памяти DRAM инвесторов интересуют ожидания менеджмента относительно динамики цен в DRAM- и NAND-сегментах. Если предыдущий сильный прогноз будет подтвержден, котировки Micron получат шанс на отскок. Мы ожидаем более конкретной информации относительно поставок DRAM-решений на базе техпроцесса 1-alpha и NAND-продуктов на основе 176-слойной QLC-архитектуры. На текущий момент мы нейтрально оцениваем перспективы акций Micron, рекомендация — «держать».

30 сентября квартальную отчетность представит поставщик услуг аутсорсинга Paychex. В консенсус закладывается повышение прибыли на акцию на 28,6% г/г, до $0,81, при росте выручки на 11,3% г/г, до $1,04 млрд. Пандемия ускорила цифровую трансформацию многих бизнесов, изменила условия долгосрочной занятости и резко усилила конкуренцию за высококвалифицированных работников, что послужило драйвером роста спроса на продукты Paychex. Этой осенью компания выпустила ряд новых продуктов, которые позволяют работодателям удовлетворить спрос на гибкие условия труда для персонала и соискателей, а также предоставить упрощенный доступ к данным HR.