ИАЦ «Альпари»: Рынок «быков» остается в силе

На российском фондовом рынке сегодня продолжились покупки. Индекс МосБиржи обновил пик на уровне 4083 пункта и может теперь двигаться в диапазоне 4050-4100 пункта. Индекс РТС вырос до 1774 пунктов и способен оставаться в пределах 1750-1800 пунктов. Диапазоны широкие, но и волатильность на рынках соответствующая.

В фаворитах спроса, как и ожидалось, сегодня оказались акции компаний добывающего сектора - от металлургов до нефтяников. Акции «Мечела» вернулись к подъему после двух дней снижения и отскочили к 149,65 руб. Бумаге вполне по силам вернуться к 160 руб., но нужен нейтральный фон из Китая в том числе.

Отлично себя показывают акции «Лукойла», «Газпрома» и «Татнефти».

В минусе оказались акции «Полюс Золота», TCS и «Новатэка». Золотопромышленникам сложно дорожать, пока сильный доллар ограничивает даже техническую коррекцию в золоте.

Американская валюта сегодня продолжила слабеть в паре с рублем и ушла к 72,47 руб. Доллар явно готов отступать и дальше, пока у рубля есть весомая опора в виде дорогой нефти. Новой целью «медведей» в паре доллар/рубль может выступить область 72,25-72,30 руб. Евро продолжает падать даже быстрее обычного, он успел отступить к 84,78 руб. и готов тестировать 84,50. Пока не будем обозначать диапазонов торгов - пусть сначала рыночные эмоции отступят.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»