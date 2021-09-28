Комментарии

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ЛК «Европлан» объемом 7 млрд руб.

24 сентября 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ЛК «Европлан» серии 001Р-04 со сроком обращения 3,5 года, купонным периодом 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 5-14-го купонов.
 
Первоначальный ориентир ставки купона составлял до 9,00% годовых. В ходе букбилдинга ставка купона была установлена 8,8%, объем выпуска был увеличен до 7 млрд рублей.
 
«Европлан один из лидеров автомобильного розничного лизинга, чья бизнес модель осталась устойчивой несмотря на пандемию. Текущий рыночный момент позволяет инвесторам приобрести облигации эмитента по интересным уровням ставки купона. Данная сделка демонстрирует дальнейшее расширение нашей платформы по размещению облигаций для финансовых институтов», – прокомментировал Директор департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Денис Тулинов.
 
Техническое размещение на Московской Бирже состоится 28 сентября 2021 года.
 
Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций совместно с рядом других крупнейших российских банков и инвестиционных компаний.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

#БРИФ#ibrif БРИФ. Байкальский риск-форум
От грантовых конкурсов до комфортной среды: на БРИФе обсудили взаимодействие бизнеса с территориями присутствия
«Люди – это новая нефть». На БРИФе-2021 обсудили инвестиции в человеческий капитал
БРИФ-2021: «У нас есть три дня, чтобы научиться жить под водой»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги