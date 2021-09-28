Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ЛК «Европлан» объемом 7 млрд руб.

24 сентября 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ЛК «Европлан» серии 001Р-04 со сроком обращения 3,5 года, купонным периодом 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 5-14-го купонов.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял до 9,00% годовых. В ходе букбилдинга ставка купона была установлена 8,8%, объем выпуска был увеличен до 7 млрд рублей.

«Европлан один из лидеров автомобильного розничного лизинга, чья бизнес модель осталась устойчивой несмотря на пандемию. Текущий рыночный момент позволяет инвесторам приобрести облигации эмитента по интересным уровням ставки купона. Данная сделка демонстрирует дальнейшее расширение нашей платформы по размещению облигаций для финансовых институтов», – прокомментировал Директор департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Денис Тулинов.

Техническое размещение на Московской Бирже состоится 28 сентября 2021 года.

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций совместно с рядом других крупнейших российских банков и инвестиционных компаний.