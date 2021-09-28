«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи взял курс на 4100

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась на подъеме. Индекс Московской биржи обновил максимум. Лидерами роста среди наиболее ликвидных стали бумаги Татнефти (TATN 528,4, +4,90%). В аутсайдерах на фоне новостей о регулировании цен на куриное мясо оказались акции Группы Черкизово (-5,13%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 72-73.

На рынке ОФЗ продолжилась коррекция. Долговой сегмент остается под давлением из-за возможного запрета операций на вторичном рынке для американских инвесторов. Ранее в специальном обзоре мы указывали на отсутствие системных рисков для рынка ОФЗ, рубля и экономики в случае принятия оборонного бюджета США с новым пакетом санкций. Подчеркнем, что решение по этому вопросу еще не принято. В августе группа компаний перевезла 5,5 млн пассажиров, что на 50% больше, чем годом ранее. Это на 10% ниже, чем в августе 2019 г. Рост происходил преимущественно за счет внутренних линий и лоукост сегмента. Фактически объем перевозок выходит на докризисный уровень. Однако, о выходе на прибыль в этом году речь пока не идет из-за большого накопленного убытка. У компании значительные расходы на лизинг новых Boeing 777-300 и SSJ-100. За 8 месяцев парк пополнился на 7 самолетов. Также улучшению финансовых показателей препятствует инфляция и рост топливных расходов. Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, пассажиропоток, вероятнее всего, будет восстанавливаться из-за отсутствия жестких ограничений. Мы поставили на пересмотр оценку акций с возможностью повышения. Операционные показатели будут восстанавливаться быстрее прогноза, но финансовые показатели будут отставать из-за опережающего роста затрат на фоне инфляции. Также стоит отметить появление конкурента в сегменте лоукостеров, влияние этого фактора пока не оценивалось. Спекулятивные ожидания роста рынка перевозок, однако, могут отыгрываться заранее. Хотя доля нерезидентов в ОФЗ в случае массовой продажи способна вызвать проседание рынка, такой сценарий маловероятен. Тем не менее другие игроки будут охотно покупать на падении. В случае реализации негативного сценария давление на рынок, вероятно, продлится несколько недель. При этом Минфин может отложить проведение аукционов, график которых будет объявлен в ближайший четверг. Эта мера усилит интерес игроков к бумагам на вторичном рынке и будет способствовать стабилизации цен.

Ожидаем смешанную динамику. Индекс Мосбиржи готов обновить очередной максимум. Лидерами роста будут акции нефтегазового сектора. Прогноз для пары USD/RUB: 72,00-73,00.