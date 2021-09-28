ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня попытается выйти выше 4100 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Мировые рынки начали неделю смешанной динамикой. Ключевые развивающиеся рынки показали разнонаправленную динамику (российский, бразильский и турецкий рынки росли, рынки ЮАР и Индии - были под давлением), что привело к слабому росту MSCI EM (+0,2%). Безыдейность, несмотря на растущую нефть, царила и на развитых рынках (MSCI World: -0,3%) ввиду преобладания умеренно коррекционных настроений на рынке США (S&P500: -0.3%; NASDAQ Composite: -0,5%). Более консервативному настрою на рынках способствовали рост долларовых ставок (доходность 10-летних UST вышли выше 1,5%, максимумы с июня), способствовавший фиксации прибыли в «весовом» hi-tech и невнятная статистика по США. Так, хотя общий объем заказов на товары длительного пользования в Америке и вырос в августе на 1,8% м/м, менее волатильный показатель без учета транспорта прибавил лишь 0,2% м/м, что является минимумом с февраля и заметно хуже ожиданий Рейтер (+0,5% м/м). В результате активным спросом в США, как, впрочем, и в Европе, пользовались акции нефтегазовых компаний, отыгрывающие обновление нефтяными котировками многолетних максимумов, а также финансовый сектор, автомобилестроители и «фишки» горнодобывающей отрасли.

Сегодня утром консервативный настрой на глобальных фондовых рынках сохраняется ввиду отсутствия значимых поддерживающих новостей, а также неопределенности относительно судьбы Evegrgande и сроков согласования в Конгрессе США бюджета и повышения планки госдолга. Так, ключевые фондовые рынки в Азии находятся под умеренным давлением (исключение – лишь подрастающий рынок КНР), небольшие потери несут фьючерсы на американские индексы. Уверенно растут лишь нефтяные котировки, настраивая на сегментированность глобального спроса на риск. Из значимых экономических новостей сегодня – индекс потребительских настроений в США от Conference Board, способный определить динамику рынков в конце дня.

В понедельник индекс МосБиржи (+1,1%) смог обновить исторический максимум, ведомый развитием ралли на рынке нефти. Из ключевых секторов вновь заметно лучше рынка выглядели акции нефтегазового сектора, поддерживаемые развитием роста цен на энергоносители. В лидеры роста здесь вышли акции Татнефти (оа: 5,5%; па: +4,2%) и «префы» Башнефти (+3,2%), отстающие от сектора в этом году. Акции Роснефти (+2,3%) и ЛУКОЙЛа (+2,4%) по закрытию торгов переписали ценовые рекорды, а Газпром (+3,2%) – продолжил уверенно двигаться к своим максимумам, преодолев вчера 350 руб. Вновь уверенно себя чувствовал транспортный сектор, где бумаги Аэрофлот (+1,9%), при высокой торговой активности, сумели оттолкнуться от своей 200-дневной средней. Также отметим оживление спроса на акции госбанков (Сбер: +1,9%; ВТБ: +2,8%), - их отставание от рынка выглядит не вполне оправданным. Динамику «хуже рынка» продемонстрировали акции металлургического и горнодобывающего сектора, где активным спросом пользовались лишь акции угольщиков (Мечел: +7,4%; Распадская: +1,8%), а РУСАЛ (-1,8%) и Полюс (-2,1%) – вошли в число аутсайдеров дня. Из заметных движений в прочих секторах отметим возврат к пикам года Яндекса (+1,7%), а также развитие отката котировок Эталона (-3,1%), «префов» НКНХ (-1,8%) и Mail.ru (-2,5%). Сохранение крепости рынков энергоносителей, по-нашему мнению, будет способствовать дальнейшему росту рынка, с оживлением спроса на ликвидные бумаги вне «нефтянки». Рассчитываем на проверку на прочность индексом МосБиржи отметки 4100 пунктов сегодня.

ПАО "Промсвязьбанк"