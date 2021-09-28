ПСБ: Рост доходности UST-10 оказывает давление на цены облигаций ЕМ
Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ
В понедельник кривая доходности ОФЗ сместилась вверх еще на 3 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,32% годовых, 1-летних до 7,12%. Продажи в российских облигациях продолжились, несмотря на приближение котировок Brent к 80 долл за баррель (максимум с 2018 г.). Давление на цены ОФЗ и большинство облигаций ЕМ продолжает оказывать рост доходности UST-10 на фоне ужесточения риторики американского Центробанка. Вчера долларовый бенчмарк вырос до 1,49% (+4 б.п. за день и +31 б.п. с минимумов августа).
Сегодня с утра для сегмента рублевых гособлигаций формируется нейтральный фон. На динамику рынка может повлиять объем предложения нового госдолга Минфином РФ на аукционе в среду. Отказ от аукциона, размещение в пределах 15 млрд руб. или предложение флоатеров будут способствовать стабилизации цен ОФЗ около текущего уровня.
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