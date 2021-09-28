ПСБ: Консервативный настрой на глобальных фондовых рынках сохраняется

Уверенно растут лишь нефтяные котировки, настраивая на сегментированность глобального спроса на риск

Допускаем, что пара долл./руб. на фоне ралли на нефтяном рынке может инерционно опуститься к отметке 72 руб., но рассчитываем, что в дальнейшем доллар вернется в наш целевой диапазон 72,5-74,5 руб.

Сохранение крепости рынков энергоносителей, по-нашему мнению, может позволить индексу МосБиржи проверить на прочность отметку 4100 пунктов

Ожидаем, что котировки ОФЗ будут находиться вблизи достигнутых уровней

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

НОВАТЭК (ПОКУПАТЬ) после почти годового перерыва возобновил buyback - купил 787,8 тыс. акций на $20 млн – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Обратный выкуп компания осуществляет спорадически, в основном, когда наблюдается падение акций. Возобновление покупок может быть связано с недавними новостями относительно претензий налоговых служб США к финдиректору компании – тогда акции заметно теряли в цене. Мы считаем это краткосрочным негативом и никак не влияющим на перспективы бизнеса НОВАТЭКа. Смотрим на компанию позитивно за счет роста цен на газ и ажиотажного спроса на СПГ.

ПАО «Промсвязьбанк»