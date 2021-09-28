Комментарии

ПСБ: Консервативный настрой на глобальных фондовых рынках сохраняется

Уверенно растут лишь нефтяные котировки, настраивая на сегментированность глобального спроса на риск

Допускаем, что пара долл./руб. на фоне ралли на нефтяном рынке может инерционно опуститься к отметке 72 руб., но рассчитываем, что в дальнейшем доллар вернется в наш целевой диапазон 72,5-74,5 руб.

Сохранение крепости рынков энергоносителей, по-нашему мнению, может позволить индексу МосБиржи проверить на прочность отметку 4100 пунктов

Ожидаем, что котировки ОФЗ будут находиться вблизи достигнутых уровней

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

НОВАТЭК (ПОКУПАТЬ) после почти годового перерыва возобновил buyback - купил 787,8 тыс. акций на $20 млн – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Обратный выкуп компания осуществляет спорадически, в основном, когда наблюдается падение акций. Возобновление покупок может быть связано с недавними новостями относительно претензий налоговых служб США к финдиректору компании – тогда акции заметно теряли в цене. Мы считаем это краткосрочным негативом и никак не влияющим на перспективы бизнеса НОВАТЭКа. Смотрим на компанию позитивно за счет роста цен на газ и ажиотажного спроса на СПГ.

ПАО «Промсвязьбанк»


19865141 19340062
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

#БРИФ#ibrif БРИФ. Байкальский риск-форум
От грантовых конкурсов до комфортной среды: на БРИФе обсудили взаимодействие бизнеса с территориями присутствия
«Люди – это новая нефть». На БРИФе-2021 обсудили инвестиции в человеческий капитал
БРИФ-2021: «У нас есть три дня, чтобы научиться жить под водой»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги