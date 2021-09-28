«Открытие»: Рынок акций РФ ставит новые рекорды вместе с рублевой ценой нефти Brent

Сыроваткин Олег, «Открытие Research»

ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

ВНЕШНИЙ ФОН

· Внешний перед стартом торгов в России выглядит нейтральным. Большинство азиатских фондовых индексов оказывают небольшое снижение на фоне заметного роста доходности 10-летних гособлигаций США, которая в понедельник достигла рекордного с конца июня уровня 1,5131%.

· Утром понедельника цена нефти Brent впервые с октября 2018 года превысила $80 за баррель. Рублевая цена барреля Brent впервые поднялась выше 5 800, превысив исторический максимум на уровне 5 794, установленный в июле.

· Сильная динамика российской валюты на фоне роста доходности трежерис говорит о том, что рынок считает дифференциал доходности между долларом и рублем слишком большим, чтобы волноваться о локальных движениях. Конъюнктура мирового рынка сырья также благоприятствует дальнейшему укреплению российской валюты.

· Гонконгский Hang Seng показывает неплохой рост после обещания Банка Китая обеспечить «здоровую ситуацию на рынке недвижимости» и защитить права покупателей. Об этом говорится в опубликованном вчера вечером протоколе квартального заседания регулятора, которое состоялось в пятницу, 24 сентября, и было как минимум частично посвящено ситуации вокруг проблемного девелопера China Evergrande.

· Сегодня в США будут опубликованы данные Conference Board по доверию потребителей в сентябре. Ожидается рост индекса с 113,8 п. до 115,0п.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ДОСТИГ НОВЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ МАКСИМУМОВ

В понедельник рублевый индекс Мосбиржи достиг нового рекордного значения на уровне 4083,6 п., а долларовый индекс РТС — рекордного значения с августа 2011 года на уровне 1775,2 п. Спрос на российские активы был обусловлен ростом мировых цен на нефть и цен на газ в Европе: котировки голубого топлива на голландской TTF росли весь день и к вечеру достигали почти $950 за тысячу кубометров.

· Индекс МосБиржи — 4 069,55 п. (+0,78%), с нач. года +23,73%

· Индекс РТС — 1 765,22 п. (+1,01%), с нач. года +27,23%

Лидеры роста: ПАО «Мечел»: +7,36%, ПАО «Татнефть»: +5,52%, ПАО «Газпром»: +3,17%, ПАО «Банк ВТБ»: +2,79%, ПАО «Лукойл»: +2,36%.

Лидеры снижения: ПАО «Полюс»: -2,11%, ПАО «М-Видео»: -1,42%, ПАО «ПИК»: -1,36%, «Полиметалл»: -1,16%, ПАО «Новатэк»: -0,93%.

5 отраслевых индексов выросли и 5 снизились

Строительный сектор упал на 1,4% (+8% в сентябре, +85,8% с начала года) и стал аутсайдером дня. Все девелоперы подешевели, но лидером снижения (-3%) стали расписки Etalon. Девелопер опубликовал финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2021 года. При этом совет директоров рекомендовал дивиденды на уровне 9,39 рубля на акцию за 2020 год. Общая сумма выплат достигнет 3,6 млрд рублей. Точная дата выплаты, а также дата закрытия реестра для получения дивидендов будут определены до созыва годового собрания акционеров.

Транспортный сектор второй день подряд стал лидером роста, взлетев на крыльях акций «Аэрофлота» на 1,9% (+0,5% в сентябре, +12,7% с начала года). В итоге акции авиакомпании подорожали до максимума за 3 месяца.

Нефтегазовый сектор по итогам дня вырос на 1,84% (+9,3% в сентябре, +28% с начала года). Акции «Роснефти» на фоне позитивной конъюнктуры рынка сформировали новый максимум 629,35 руб. Обыкновенные акции «Танефти» впервые с 8 июля закрылись выше 200-дневной скользящей средней линии. «Префы» достигли максимума с середины июля. Бумаги компании («обычка») с начала года подорожали на 11,4% и заметно уступают по динамике «Роснефти» (+62,2% с начала года), «Газпром нефти» (+58,5%) и «Лукойлу» (+50,3%), хотя опережают просевшие с начала года на 4,3% акции «Сургутнефтегаза» и подешевевшие на 13% акции «Башнефти». Консенсус-оценка опрошенных Bloomberg аналитиков подразумевает, что акции надо покупать, поскольку потенциал их роста в ближайшие 12 месяцев составляет 26%. При этом прогнозная дивидендная доходность на 2021 год составляет порядка 7,3%, а на 2022 год превышает 9%.

Из 43 акций индекса МосБиржи 21 подорожала и 22 потеряли в цене.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,4%. Индекс торгуется с коэффициентом 9,5 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 59,7 трлн рублей. Индекс МосБиржи вырос на 41% за последние 52 недели. Индекс Stoxx Europe 600 за тот же период прибавил 30%.

В понедельник оба индекса превысили недавние максимумы, но закрыли сессию ниже. Это является умеренно-негативным техническим сигналом, который означает, что для продолжения роста рынку может потребоваться дополнительная консолидация. Если внешний фон не ухудшится, то российский рынок акций может достичь новых рекордных уровней уже довольно скоро.

РУБЛЬ НЕ ИСПУГАЛСЯ РОСТА ДОХОДНОСТИ ТРЕЖЕРИС

В понедельник курс доллара показал смешанную динамику против основных валют, и во многом торговля носила диапазонный характер. Иена, которая обычно весьма чувствительна к динамике дифференциалов доходности, стала одним из аутсайдеров валютного рынка на фоне роста доходности гособлигаций США.

Турецкая лира после распродажи на прошлой неделе и достижения новых рекордных минимумов в понедельник укрепился к доллару на 0,7% и стала лидером роста среди 24 валют развивающихся рынков. Восстановление лиры объясняется технической коррекцией, фундаментальный аспект смещен в сторону дальнейшего ослабления TRY. Доходности турецких облигаций продолжают расти, а котировки кредитно-дефолтных свопов (CDS) достигли 5-месячного максимума.

Рубль среди валют развивающихся рынков уступал по темпам роста к доллару только турецкой лире. По сути, лира, рубль и китайский юань — вот 3 из 24 валют Emerging Markets, которые росли к доллару вечером. Курс USDRUB впервые с пятницы, 17 сентября, коснулся 72,44. Однако EURRUB упал до 84,76 — самое низкое значение с июля 2020 года.

Рубль ощущал поддержку со стороны пиковой фазы сентябрьского налогового периода, когда национальные экспортеры повышают спрос на рублевую ликвидность и более интенсивно продают валютную выручку перед платежами в бюджет. Во вторник по факту уплаты налога на прибыль налоговый период завершится, но рубль может продолжать ощущать поддержку перед аукционами Минфина по продаже ОФЗ в среду.

USDRUB пока остается в диапазоне последних месяцев, но вновь приближается к его нижней границе, а EURRUB вчера вышел из своего диапазона вниз. Сильная динамика российской валюты на фоне роста доходности трежерис говорит о том, что рынок считает дифференциал доходности между долларом и рублем слишком большим, чтобы волноваться о локальных движениях. Конъюнктура мирового рынка сырья также благоприятствует дальнейшему укреплению российской валюты.

По состоянию на 23:50 мск:

· DXY — 93,41 п.

· EUR-USD — $1,1695

· GBP-USD — 1,3700

· USD-JPY — 111,01 (-0,47%),

· USD-RUB — 72,53

· EUR-RUB — 84,8

РЫНОК АКЦИЙ США ПОКАЗАЛ РАЗНОНАПРАВЛЕННУЮ ДИНАМИКУ НА ФОНЕ ЗАМЕТНОГО РОСТА ДОХОДНОСТИ ТРЕЖЕРИС

В понедельник, 27 сентября, рынок акций США показал разнонаправленную динамику на фоне заметного роста доходности трежерис: Dow Jones Industrial символически укрепился, S&P 500 — незначительно снизился, а индекс технологических компаний Nasdaq Composite потерял чуть больше 0,5%. Рост рыночных ставок оказал давление на акции технологических компаний, тогда как циклические компании (энергетика, финансы и небольшие предприятия), чувствительные к экономической ситуации, выглядели заметно лучше.

Рост доходности трежерис является следствием ужесточения позиции ФРС на заседании 22 сентября, когда регулятор предупредил, что время сокращения программы покупки активов приближается. Кроме того, обновленный прогноз по ставкам членов FOMC, известный как «dot plot», теперь подразумевает как минимум 3 повышения в 2023 году. Подобная риторика широко ожидалась инвесторами, однако уже на следующий день рынок производных инструментов (Eurodollar futures) учел в ценах повышение ставки по федеральным фондам на полные 25 б.п. к декабрю 2022 года. В тот же день процентные свопы учитывали почти 50-процентную вероятность того, что ставка будет повышена уже к следующему сентябрю. В целом инвесторы свыкаются с мыслью о неминуемом сокращении стимулирования, но полагают, что дешевая ликвидность продолжит оказывать поддержку рынку акций.

Глава ФРС Джером Пауэлл сообщил в понедельник, что инфляция достигла уровня, который обосновывает сокращение программы покупки активов. В тот же день член Совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард отметила, что ситуация на рынке труда США может вскоре удовлетворить ее критериям сокращения QE, а президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс указал, что сокращение программы покупки активов может вскоре стать обоснованным. Сегодня Джером Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен выступят на слушаниях банковского комитета Сената.

Morgan Stanley понизил цель по акциям Amazon, отметив, что прибыльность компании может пострадать из-за роста числа сотрудников и увеличения заработных плат. Facebook приостановил разработку Instagram для детей на фоне критики со стороны регулирующих органов и общественности. Wells Fargo согласился выплатить $37 млн, чтобы урегулировать претензии почти 800 клиентов, которые считают, что банк взял с них завышенную плату за оказание услуг по обмену валюты.

Компоненты S&P 500 показали смешанную динамику: выросли 5 из 11 основных секторов индекса. Лучше всех выглядели сектора энергетики (+3,43%), финансов (+1,32%) и производителей материалов (+0,78%). Главными аутсайдерами стали сектора недвижимости (-1,71%), здравоохранения (-1,43%) и ЖКХ (-1,21%). 53% компонентов S&P 500 подорожали и 47% подешевели.

По итогам торгов:

· DJIA — 34 869,37 п. (+0,21%),

· S&P 500 — 4 443,11 п. (-0,28%),

· NASDAQ — 14 969,97 п. (-0,52%).

Во вторник рынок акций Азии оказался под давлением на фоне роста цен на нефть и доходности трежерис. Фондовые индексы Австралии, Южной Кореи и Тайваня показывали снижение как минимум на 1%. Других заметных драйверов для движений на этих рынках пока не наблюдается, а сага вокруг девелопера China Evergrande пока далека от завершения.

По состоянию на 8:00 мск:

· NIKKEI 225 — 30 145,15 п. (-0,32%),

· Hang Seng — 24 561,75 п. (+1,46%)

РУБЛЕВАЯ ЦЕНА БАРРЕЛЯ BRENT ВПЕРВЫЕ ПОДНЯЛАСЬ ВЫШЕ 5 800

Утром понедельника цена нефти Brent, которая растет уже шестую сессию подряд, впервые с октября 2018 года превысила $80 за баррель. Рублевая цена барреля Brent поднялась выше 5 800 и превысила исторический максимум на уровне 5 794, установленный в июле. В конце прошлой недели Goldman Sachs предупредил о том, что смесь Brent может подорожать до $90 за баррель, если более холодная зима усилит дефицит энергоносителей.

Повышенный спрос на нефть обусловлен снижением мировых запасов и спекуляциями на тему того, что текущих инвестиций в отрасль недостаточно для удержания предложения на текущих уровнях. Сегодня ОПЕК опубликует ежегодный прогноз World Oil Outlook.



