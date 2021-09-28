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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 сентября: 4 086,2100 руб/1 г золота и 52,6900/1 г серебра

ЦБ РФ с 28 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 086,2100 руб.
  • 1 грамм серебра - 52,6900 руб.
  • 1 грамм платины - 2 303,4099 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 618,5000 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 33,5898 р. (0,82%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5000 р. (0,94%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,9501 р. (0,17%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 71,3301 р. (1,52%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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