Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 сентября: 4 086,2100 руб/1 г золота и 52,6900/1 г серебра ЦБ РФ с 28 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 086,2100 руб.

1 грамм серебра - 52,6900 руб.

1 грамм платины - 2 303,4099 руб.

1 грамм палладия - 4 618,5000 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 33,5898 р. (0,82%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5000 р. (0,94%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,9501 р. (0,17%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 71,3301 р. (1,52%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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