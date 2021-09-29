«Фридом Финанс»: В лидерах роста – акции нефтегазовых и нефтеперерабатывающих компаний

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Несмотря на неоднородную динамику на премаркете США и снижение спроса на металлы и продукцию АПК, индекс Мосбиржи сегодня к 11.30 мск прибавил 0,5%, следуя за нефтяными котировками.

Палата представителей Конгресса США на прошлой неделе одобрила законопроект о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря текущего года и о приостановке действия лимита госдолга почти до конца 2022 года.

Однако для получения одобрения в Сенате требуется большинство в 60 голосов, что позволило республиканцам вчера заблокировать данный законопроект. Чтобы оперативно урегулировать этот вопрос, необходимо исключить из программы пункт о приостановке действия лимита госдолга. Тогда с учетом преимущества в голосах в обеих палатах парламента демократы смогут принять закон «по партийной линии». Планируется провести еще одно двухпартийное голосование по данному вопросу в четверг. Если консенсус не будет достигнут, финансирование правительства США будет приостановлено с 1 октября, а также повысятся риски обслуживания американского госдолга с середины следующего месяца. Эта ситуация может транслироваться в падение спроса на «риск». Так, если ведущие международные агентства понизят суверенные рейтинги США, это приведет к ухудшению оценок базовых активов и валют, служащих обеспечением для позиций в секторе товарных фьючерсов и опционов.

В российском фондовом сегменте ввиду повышения котировок черного золота лучше рынка сегодня выглядят бумаги нефтегазовых и нефтеперерабатывающих компаний, которые довольно часто вырывались в лидеры роста в последние недели.

Котировки Башнефти продолжают сокращать отставание в темпах прироста от бумаг широкого сегмента ТЭК. Это связано с новостью о том, что представитель нового руководства компании войдет в состав правительства Башкирии, которое контролирует 25% акций эмитента.

Вопреки снижению котировок металлургов и добывающих компаний позитивную динамику демонстрируют защитные акции ВСМПО-Ависма. Вчера крупнейшее российское агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг эмитента ruАА, что свидетельствует о высоком уровне кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивости компании. Прогноз изменения рейтинга — стабильный.

Сравнительно слабо выглядят бумаги Русагро. Поводом для продаж стала информация о том, что Минсельхоз договорился с производителями о поддержании стабильных цен на мясо птицы до конца 2021-го. Усиливая давление на цены компаний из сектора АПК, регуляторы, по всей видимости, рассчитывают на стабилизацию или снижение мировых цен в данном сегменте.

Во второй половине дня при повышенных рисках прогноза преобладают шансы снижения рынка. Целевой диапазон закрытия вторника для индекса Мосбиржи: 4050–4120 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 72,10–72,95 и 84,65–85,20 соответственно.