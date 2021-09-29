«Фридом Финанс»: В среду российский рынок может получить сигнал к развороту

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Утром 28 сентября индекс Московской биржи обновил максимум благодаря росту котировок компаний нефтегазового сектора. Цена на нефть поднималась выше $80 за баррель, а стоимость газа с поставкой в ближайший месяц подскочила выше $1000 за тыс. куб. м. Однако пока восходящая динамика представляется нам неустойчивой. Фьючерсы на американские индексы и сырьевые товары снижаются на новости о том, что верхней палате Конгресса США не удалось договориться о повышении потолка госдолга, что усиливает вероятность очередного government shutdown. Это не очень хорошая новость для фондового рынка, поскольку в условиях приостановки работы правительства и госучреждений будет сложнее вести борьбу с распространением коронавируса. Реакция инвестсообщества на эту ситуацию умеренно негативна.

Острые дебаты на тему бюджета — неотъемлемая часть политической жизни в США, а вызванная отсутствием компромисса по вопросу размера госдолга приостановка работы правительства иногда затягивалась до января. Если до 30 сентября конгрессмены не успеют принять закон о повышении потолка госдолга, коррекция на фондовых площадках может оказаться глубже, чем снижение, наблюдавшееся две недели назад. В целом выхода из ситуации без увеличения заимствований для США нет: дефолт по гособлигациям никому не нужен, поэтому вопрос только в том, когда будет принято решение о пересмотре потолка госдолга. Чем раньше это случится, тем быстрее рынки получат позитивный импульс. Для России важен завтрашний день: при развитии коррекции появится технический сигнал, который считается разворотным, и это спровоцирует участников торгов к игре на понижение.