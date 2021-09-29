«Фридом Финанс»: Активность «быков» сдерживают новости из Китая и ухудшение динамики ВВП

Аналитики «Фридом Финанс»:

На торгах 27 сентября американские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Индекс S&P 500 скорректировался на 0,28%, до 4443 пунктов. Dow Jones вырос на 0,21%, Nasdaq упал на 0,52%. Лучше рынка выглядели финансовые (+1,31%) и энергетические компании (+3,43%). Наиболее слабую динамику продемонстрировали эмитенты из секторов здравоохранения (-1,43%) и недвижимости (-1,71%).

· Акции нефтегазовой компании Cabot Oil & Gas Corporation (COP: +8,5%) растут на фоне повышения нефтяных котировок, обусловленного недостаточным объемом поставок природного газа в Европу.

· Котировки Avis Budget Group (CAR: +7,6%) продолжили укрепляться на фоне повышения ожиданий по аренде транспортных средств.

· Акции IQVIA Holdings (IQV: -5,15%) продемонстрировали снижение в рамках небольшой коррекции широкого рынка здравоохранения.

Сегодня мы ожидаем нейтрально негативную динамику, поскольку у инвесторов есть несколько причин для беспокойства. Ключевым фактором, сдерживающим активность «быков», является сравнительно медленное восстановление экономики на фоне опасений по распространению новых штаммов коронавируса, сохраняющийся дефицит полупроводников, а также нехватка квалифицированной рабочей силы.

Кроме того, настроение игрокам рынка портят новости из Китая. Недостаточная выработка электроэнергии в ряде провинций Поднебесной уже ударила по производственным и промышленным центрам страны, после чего некоторые инвестбанки снизили прогнозы роста ВВП Китая. Например, аналитики из Nomura заявили, что китайская экономика не сможет стабильно расширяться с учетом жестких целей Пекина по выбросам. По оценкам экспертов, это сократит рост ВВП в третьем квартале на 0,4 п.п., до 4,7%, и в четвертом квартале — на 1,4 п.п., до 3,0%.

Недавно стало известно, что поставщики компаний Apple и Tesla приостановили производство на некоторых китайских заводах, чтобы соответствовать новым экологическим требованиям Пекина, а ключевые поставщики услуг по упаковке и тестированию чипов для Intel, NVIDIA и Qualcomm также получили уведомления о необходимости прервать работу. Указанные факторы, на наш взгляд, еще более усугубят ситуацию с глобальной нехваткой чипов. Напомним, что ранее, еще до дефицита выработки электроэнергии, некоторые аналитики уже предупреждали о возможном замедлении темпов роста ВВП Китая. Например, Bank of America на прошлой неделе пересмотрел прогноз по главному макропоказателю Поднебесной в 2022 году с 6,2% до 5,3%, ссылаясь на такие факторы, как избыток производственных мощностей в промышленных секторах и спад в строительной отрасли.

· Азиатские фондовые площадки продолжили демонстрировать смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,20%, китайский CSI 300 прибавил 0,13%, японский Nikkei 225 снизился на 0,19%. EuroStoxx 50 падает на 1,71%.

· Аппетит к риску повышается. Доходность 10-летних трежерис растет до 1,52%. Цена на фьючерс Brent составляет более $79,5 за баррель. Золото торгуется около отметки $1742 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4420–4470 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс потребительского доверия от Conference Board. Консенсус ожидает небольшого (менее чем на один пункт) улучшения показателя — до 114,5 пункта, что может свидетельствовать о небольшом восстановлении потребительского оптимизма.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился на один пункт, до 60, отражая нарастающее беспокойство инвесторов.

Накануне S&P 500 закрепился выше 50-дневной скользящей средней, подтвердив краткосрочный разворот. RSI остается выше уровня 50 пунктов, сигнализируя о перехвате инициативы «быками». В то же время MACD по-прежнему находится на отрицательной территории, поэтому риски коррекции сохраняются.