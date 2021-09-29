ИАЦ «Альпари»: Инвесторы фиксируют прибыль

Российский фондовый рынок во вторник еще раз обновил максимумы и перешел к фиксации прибыли. Деревья не растут до небес, и на рынке это знает каждый. Поэтому перед каждым новым витком ралли имеет смысл зафиксировать часть достигнутого на предыдущем вираже.

Индекс МосБиржи корректируется к 4050 пунктам. Рублевый индикатор может легко отойти к 4000-4020 пунктам, если того потребует ситуация. Индекс РТС снизился до 1754 пунктов и может двигаться в пределах 1735-1765 пунктов.

В положительной зоне удалось остаться бумагам «ФосАгро», «Газпрома» и «Сургутнефтегаза». Для «Газпрома» фундаментальный фон остается положительным на фоне продолжающегося ралли в ценах на «голубое топливо» — сегодня обновлялись очередные рекорды. Бумаги газового монополиста коснулись пика на уровне 361,80 руб. и могут двинуться к 370 руб., но, вероятно, после некоторого отката.

Все глубже в минус уходят расписки TCS. Акции снизились к 6224 руб., и если «медведи» тут будут упорными и целеустремленными, их новой целью станет 5966 руб. — нижняя граница среднесрочного торгового диапазона. Это уже опасно для тренда.

Под давлением остаются акции «Полиметалла» - положению золота сейчас не позавидуешь.

Доллар США смог несколько скорректироваться после своей капитуляции ранее. Гринбек к вечеру торгуется по 72,78 руб. и может отрасти к 73,00 руб. Его положение это особенно не поправит, но рынок выровняется. Евро вернулся к 85 руб. и может попробовать консолидироваться в пределах 84,80-85,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»