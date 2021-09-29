Газпромбанк выступил организатором выпуска бессрочных облигаций «Газпром капитал» объемом 60 млрд рублей

Газпромбанк выступил организатором и агентом по размещению выпуска бессрочных облигаций ООО «Газпром капитал» на российском долговом рынке.

Книга заявок по выпуску бессрочных облигаций ООО «Газпром капитал» серии 001Б-03 объемом 60 млрд рублей по ставке купона 8,60% годовых на срок до первого колл-опциона была успешно закрыта. Номинальная стоимость облигаций составила 5 млн рублей. Купонный период – 182 дня.

Выпуск стал вторым размещением эмитента из программы бессрочных облигаций на 150 млрд рублей. С учетом нового выпуска суммарный объем привлеченного финансирования в рамках данной программы составил 120 млрд рублей.

Новый выпуск бессрочных облигаций привлек интерес широкого круга институциональных инвесторов, что позволило сузить первоначальный ориентир по ставке купона (8,60-8,75% годовых) до 8,60-8,65% годовых и зафиксировать финальную ставку по нижней границе диапазона на уровне 8,60% годовых, при этом увеличив объем размещения с 30 до 60 млрд рублей. Основными приобретателями бессрочных облигаций выступили банки, управляющие и инвестиционные компании.

Структурой выпуска предусмотрены колл-опционы по цене 100% от номинала: первый – через 4,5 года с даты начала размещения, последующие – через каждые 5 лет. В случае неисполнения колл-опциона фиксированная ставка купона для последующих 10-ти купонных периодов определяется как значение G-кривой ОФЗ на сроке 5 лет + премия при первичном размещении в размере 150 б.п. + ставка step-up (для первого колл-опциона 50 б.п., для второго и последующих – 95 б.п).

В соответствии с законодательством эмитент вправе в одностороннем порядке отказаться от выплаты купона по облигациям. В случае принятия такого решения предусмотрено возмещение неполученных доходов инвесторам в соответствии с постановлением Правительства РФ № 2337 от 29.12.2020.

Расчеты по облигациям состоятся 28 сентября на Московской бирже. Помимо Газпромбанка организаторами выступили Sber CIB, «ВТБ Капитал», МКБ, Совкомбанк, БК РЕГИОН.

«Рынок позитивно воспринял уже второе за последние четыре месяца размещение бессрочных облигаций «Газпрома». Новый сложный инструмент позволил за оба выпуска привлечь суммарно 120 млрд рублей. Это уже ликвидный объем облигаций в обращении. Важно, что в книге новые имена и увеличенные лимиты со стороны действующих инвесторов», – прокомментировал итоги сделки Первый Вице-Президент Газпромбанка Денис Шулаков.

«Рынок проявил значительный интерес к размещению рублевых бессрочных облигаций Группы «Газпром». В процессе подготовки второго выпуска команда продаж Газпромбанка провела работу с более чем 70-ю институциональными инвесторами и обеспечила успех размещения в непростых рыночных условиях. По нашему мнению, это стало возможным благодаря одновременному сочетанию таких важных факторов, как привлекательная доходность инструмента, наличие государственной поддержки и высокий кредитный рейтинг выпуска», – подчеркнул Первый Вице-Президент Газпромбанка Санжар Аспандияров.

* * *

Справочно:

Газпромбанк входит в тройку лидеров банковской отрасли России по основным объемным показателям (по версии ИНТЕРФАКС-100. Банки России), а также в число крупнейших финансовых институтов Центральной и Восточной Европы.

Газпромбанк предоставляет широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, химическую и нефтехимическую, металлургию, электроэнергетику, машиностроение, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли. Банк обладает многолетним уникальным опытом организации проектного финансирования и размещения долговых инструментов на российском и международном рынках капитала, предоставления финансово-консультационных услуг в части проектного, корпоративного и долгового финансирования, а также опытом по управлению инвестициями в компаниях как в России, так и за рубежом.

Розничный бизнес Газпромбанка ориентирован на предоставление современных высокотехнологичных продуктов и сервисов. На начало 2021 года Банк обслуживает около 5 млн клиентов-физических лиц, розничный кредитный портфель по итогам 2020 года составляет более 660 млрд рублей, портфель розничных вкладов – 770 млрд рублей.