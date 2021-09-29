«Фридом Финанс»: Ход торгов определит динамика на внешних площадках

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Рост сменился коррекцией. Индекс Московской биржи сумел обновить максимум, но закрыл торги в красной зоне. Поводом стала негативная динамика на американском рынке на фоне бюджетного кризиса. Отскочили после падения бумаги Группы Черкизово (+4,74%). Аутсайдерами стали акции Мосэнерго (-3,88%). Пара USD/RUB поднялась к 73.

В фокусе динамика на международных фондовых рынках. Коррекция вновь охватила мировые площадки. На этот раз поводом стала вероятность остановки деятельности правительственных учреждений в США из-за проволочек в вопросе лимита госдолга. Как правило, в условиях приближения шатдауна рынки демонстрируют повышенную волатильность. Однако ранее в подобных ситуациях фондовые индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. На этот раз ситуация осложняется тем, что в случае шатдауна могут возникнуть серьезные трудности в борьбе с COVID-19. Это, в свою очередь, негативно повлияет на восстановление экономики. Наиболее сильно снижаются акции высокотехнологических компаний с большой долей розничных продаж. Главы Минфина и ФРС США предупредили Конгресс о серьезных рисках для экономики, если будет допущен также и технический дефолт. Российские бумаги в этом случае будут двигаться в рамках нисходящего тренда. Если сегодня рынок закроет торговую сессию ниже 4040пунктов, техническая картина будет указывать на разворот и целью снижения станет отметка 3900 пунктов по индексу Мосбиржи. В аутсайдерах, вероятнее всего, окажутся акции финансового сектора и нефтегазовых компаний. Однако в роли защитных активов могут выступить бумаги Сургутнефтегаза.

Вероятно снижение в пределах 1,5%. Коррекцию могут предотвратить позитивные новости из США, однако они, вероятнее всего, появятся лишь ближе к концу торговой сессии, когда снижение отыграть будет затруднительно. Прогноз по паре USD/RUB: коридор 72,5–73,0.