ИАЦ «Альпари»: Рубль укрепился на азиатской сессии

Во вторник, 28 сентября, по итогам дня рубль сдал позиции евро и доллару, укрепившись против британского фунта. Пара доллар/рубль повысилась на 0,37%, до 72,79 руб., евро/рубль — на 0,35%, до 85,09 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,94%, до 98,55 руб.

Торги на Мосбирже открылись повышением по рублю против иностранных валют на фоне дорожающей нефти, но все равно он оказался под давлением из-за бегства из рискованных активов. Глобальный обвал облигаций продолжился, нефть отступила от достигнутого максимума $80,70. На валютном рынке доллар подорожал по всему рынку. Для «британца» вторник был худшим днём почти за год. Он пострадал из-за роста доходности британских облигаций. Рубль выиграл от распродажи фунта.

На американской сессии мировые индексы упали после снижения акций США на фоне комментариев о Джероме Пауэлле и перспективе дефолта США. Джером Пауэлл и Джанет Йеллен оба заявили Конгрессу, что дефолт США из-за неспособности поднять потолок долга будет иметь катастрофические последствия. Йеллен поставила всех в известность, что у Казначейства деньги закончатся 18 октября.

В среду, 29 сентября, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе. Основные валюты показывают смешанную динамику. Фунт пытается скорректироваться после обвала. Доходность 10-летних американских облигаций упала до 1,53% годовых с 1,56. Рубль торгуется в плюсе. Снижение курса доллара может продолжиться из-за позитивных новостей по Evergrande. Китайский девелопер сообщил, что продаст акции Shengjing Bank на $1,5 млрд. Акции компании на Гонконгской бирже взлетели на 11%.

Техническая картина по нефти изменилась после вчерашнего снижения, поэтому пара доллар/рубль сохранит боковое движение между 72,60–73,15.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»