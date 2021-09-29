ПСБ: Ждем сегодня частичной фиксации прибыли в акциях "нефтянки"

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Мировые рынки во вторник упали – новому всплеску коррекционных настроений способствовали сохраняющаяся неопределенность относительно судьбы Evegrgande и сроков согласования в Конгрессе США бюджета и повышения планки госдолга. Так, вчера глава Минфина США Дж. Йеллен вновь предупредила о возможности дефолта с 18 октября, если Конгресс не согласует расширения финансирования бюджетных расходов. На этом фоне доходность 10-летних UST закрепилась выше 1,5%, максимумов с июня. Рост долларовых ставок в совокупности с сообщениями СМИ о приостановке ряда производств и снижении загрузки мощностей в Европе и КНР, вызванных высокими ценами на энергоносители, способствовал усилению опасений, что повышенный инфляционный фон уже угрожает экономической активности. Не оказала поддержки рынкам и американская статистика: индекс потребительской уверенности от Conference Board составил в сентябре лишь 109 пунктов, неожиданно снизившись ниже уровней февраля (консенсус Рейтер ожидал его роста до 114,5 пунктов), указывая и на риск ослабления потребительской активности. В результате позиции долалра окрепли, а основные американские индексы сильно упали (S&P500: -2,0%; NASDAQ Composite: -2,8%), ведомые секторами, чувствительными к росту ставок и потреблению(hi-tech, financials, homebuilding).

Конъюнктуру мировых рынков по состоянию на утро среды мы оцениваем как умеренно негативную. Хотя фьючерсы на американские индексы и подрастают, указывая на склонность глобальных инвесторов ставить на отскок фондового рынка США, ключевые азиатские рынки и нефтяные котировки падают, а позиции доллара остаются крепкими, указывая на сегментированность спроса на риск. Мы полагаем, что консервативный настрой на глобальных рынках, испытывающих дефицит поддерживающих новостей, сегодня может сохраниться. Причем видим риски сохранения коррекционных настроений в США.

Вчера индекс МосБиржи пытался продолжить рост и закрепиться выше 4100 пунктов, однако к концу дня откатился, потеряв 0,4% ввиду заметного ухудшения внешнего фона. Тестирование нефтяными котировками 3 летних максимумов (Brent во вторник поднимались выше 80 долл./барр, хотя к вечеру начали откатываться ниже) способствовало повышению торговой активности в «фишках» нефтегазового сектора, бурно росших в течение дня, но завершивших торговый день негативно. Так, акции Газпрома (-0,3%) локально выходили выше 360 руб., акции Роснефти (-1,6%) и ЛУКОЙЛа (-0,3%) перед откатом вновь переписали ценовые рекорды. В данном сегменте лишь акции Газпром нефти (+0,9%) смогли удержаться на пиках, рост сохранили также Сургутнефтегаз (+2,1%) и Башнефть (+2,0%). Из историй роста также отметим представителей химпрома (НКНХ: +4,3%; Фосагро: +2,2%). В остальных секторах преобладали негативные настроения. Наиболее слабо по-прежнему смотрелись акции металлургического и горнодобывающего сектора, ведомые наиболее ликвидными производителями драгоценных металлов (Полиметалл: -3,6%) и стали (Северсталь: -2,2%; ММК: -2,7%). Сильную просадку испытал и финсектор (TCS Group: -3.9%; ВТБ: -2,8%; МосБиржи: -2,4%).

Сохранение коррекционных настроений на рынке нефти заставляет ожидать умеренной фиксации прибыли в «нефтянке» и возврата индекса МосБиржи в диапазон 4000-4050 пунктов в ожидании развития событий на глобальных фондовых рынках.

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