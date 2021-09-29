Комментарии

ПСБ: Ждем дальнейшей фиксации прибыли сырьевыми спекулянтами

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent во второй половине дня вторника перешли к снижению на фоне крепкого доллара. Статистика от API также добавила негатива. Глава ФРС на банковском комитете вчера в очередной раз подчеркнул о готовности сворачивать программу стимулов в скором времени, что способствовало росту доллара до максимумов с ноября 2020 г. Для сырьевых спекулянтов крепкий доллар стал поводом зафиксировать прибыль. Данные от API показали неожиданно рост запасов сырой нефти на 4,1 млн барр., бензинов – на 3,6 млн барр., дистиллятов – на 2,5 млн барр. Если статистика от Минэнерго США выйдет аналогичной, для нефти появится еще одна причина для снижения. Дополнительным негативом для сырья еще выступает понижение прогнозов по экономике Китая на этот год от ведущих банков из-за рисков по сектору недвижимости и энергокризиса. На наш взгляд, так как цены на нефть довольно сильно перекуплены, снижение еще может инерционно продолжиться, но пока ниже 75 долл./барр. по Brent не ожидаем.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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