ПСБ: Конъюнктуру мировых рынков по состоянию на утро среды мы оцениваем как умеренно негативную
Сегодня мы ожидаем, что пара доллар-рубль может продолжить постепенно ослабевать и выйти выше отметки 73 руб.
Сохранение коррекционных настроений на рынке нефти заставляет ожидать умеренной фиксации прибыли в «нефтянке» и отката индекса МосБиржи в диапазон 4000-4050 пунктов
Ослабление склонности к риску на глобальных рынках может спровоцировать рост доходности 10-летних ОФЗ до 7,35% годовых
Структура Мошковича продает 13,4% акций Русагро (-) в рамках SPO – (НЕЙТРАЛЬНО)
НАШЕ МНЕНИЕ: Как в случае с любым SPO, данная новость скорее всего будет негативно воспринята рынком. Но в то же время это позволит увеличить ликвидность и free-float. Вырученные средства компания может направить как в расширение существующего бизнеса, так и на новые проекты. Мы полагаем, что на долгосрочном горизонте эта новость положительна. В.Мошкович при этом останется крупнейшим акционером Русагро.
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