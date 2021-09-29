«Фридом Финанс»: Бумаги потребительского сектора выступают в роли защитных

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Котировки индекса Мосбиржи сегодня к 11:30 мск торговались вблизи уровней вчерашнего закрытия. Накануне фондовые площадки США продемонстрировали самое глубокой с мая однодневное снижение. На премаркете американские индексы активно восстанавливаются. Цены на нефть консолидируются после коррекции накануне.

Сенаторы от Республиканской партии второй раз за два дня заблокировали инициативу демократической фракции о повышении потолка госдолга США. В то же время технические факторы и несогласие прогрессивных демократов согласовать законопроект о финансировании инфраструктурных реформ в объеме $3,5 трлн способствуют восстановлению активности покупателей.

Хуже рынка выглядят акции Башнефти. Давление на них оказала коррекция в нефтяных ценах, а также новость об иске к ЛУКОЙЛу по поводу стоимости прокачки нефти через Варандейский терминал на месторождении им. Требса и Титова. Ранее ФАС признала эту стоимость монопольно высокой. Позицию ведомства подтвердили арбитражные суды трех инстанций. Башнефть оценила свои убытки в 9,2 млрд руб. Если суд встанет на сторону компании при рассмотрении вышеупомянутого иска, она сможет значительно снизить издержки на транспортировку нефти. Однако неопределенность в отношении предстоящего процесса сохраняется, поэтому в краткосрочной перспективе акции Башнефти могут продолжить негативную динамику.

Котировки Русагро продолжают отыгрывать фактор усиления регуляторного давления на цены сельхозпроизводителей. Участники торгов негативно восприняли новость о продаже структурой Вадима Мошковича Granada Capital CY около 18 млн GDR группы Русагро (13,4% ее капитала) в рамках SPO. В то же время увеличение числа бумаг в свободном обращении благоприятно для оценок справедливой стоимости компании на среднесрочном горизонте. Мошкович заявил, что Русагро продолжит показывать впечатляющие результаты, а стратегия группы позволит создать дополнительную акционерную стоимость.

В роли защитных активов сегодня бумаги потребительского сегмента. Причина этого в улучшении новостного фона вокруг ряда ведущих эмитентов сектора в последние недели. М.видео-Эльдорадо объявила, что ее совет директоров одобрил приобретение 100% кредитной платформы Директ Кредит. После завершения сделки у группы появится новое направление бизнеса с потенциалом роста доли в прибыли и выручке от 10%.

Фондовый рынок в очередной раз демонстрирует эластичность к шокам благодаря высокому уровню ликвидности. В этой связи рассчитываем на выход отечественных фондовых площадок в плюс во второй половине торгов 29 сентября. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 4040-4090 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 72,50-73,05 и 84,40-84,95 соответственно.