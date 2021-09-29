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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 сентября: 4 055,4600 руб/1 г золота и 51,7500/1 г серебра

ЦБ РФ с 29 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 055,4600 руб.
  • 1 грамм серебра - 51,7500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 277,5801 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 536,5000 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,7500 р. (0,75%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9400 р. (1,78%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 25,8299 р. (1,12%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 82,0000 р. (1,78%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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