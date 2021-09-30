«Фридом Финанс»: Инвесторы оценивают риски

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 28 сентября на американских фондовых площадках завершились в глубоком минусе. Индекс S&P 500 опустился на 2,04%, до 4353 пунктов. Dow Jones потерял 1,63%, а Nasdaq упал на 2,83%. Положительную динамику продемонстрировала только энергетическая отрасль (+0,46%), несмотря на небольшое снижение цен на нефть. В аутсайдеры из-за обострения рисков дефицита полупроводников попал ИТ-сектор (-2,98%), компанию ему составили телекомы (-2,79%).

· Acceleron Pharma (XLRN: +2,2%) предположительно готовится к поглощению со стороны Merck (MRK).

· Kirkland Lake Gold (KL: -7,7%) объявила о слиянии с Agnico Eagle (AEM).

· Peloton Interactive (PTON: -4,6%) попала под давление в связи с планами Amazon (AMZN) выпускать собственный фитнес-трекер Halo View и предоставлять сервис для тренировок Halo Fitness.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют умеренно позитивную динамику, частично компенсируя вчерашнее снижение. Однако ситуация по-прежнему способствует бегству инвесторов от риска. Повышение доходности американских гособлигаций в основном обусловлено резким усилением инфляционных ожиданий, вызванным ростом цен на энергоносители и сохранением давления на цепочки поставок. «Ястребиные» итоги сентябрьского заседания FOMC также способствуют повышению доходности трежерис. Фактор роста уступает место факторам рефляции и открытия экономики. С учетом большого вклада технологических гигантов в общий результат корпоративных прибылей и обеспечение экономического роста повышаются опасения относительно последствий изменения ставки для широкого рынка. Еще одна причина беспокойства – высокая скорость изменения доходности трежерис: она выросла более чем на 20 б.п. всего за несколько дней.

Неопределенность связана и с затянувшимся обсуждением законодателями США пакета инфраструктурных расходов. Между демократами сохраняются серьезные разногласия по поводу размера финансирования и содержания программы этих реформ. Еще один вопрос, по которому конгрессменам не удается прийти к компромиссу, — это повышение потолка государственного долга. Опасения у участников рынка вызывает и предстоящий сезон корпоративной отчетности. Динамика пересмотра прогнозов результатов ослабевает. Все больше сомнений в том, что они совпадут с ожиданиями рынка или окажутся выше них. То же касается и прогнозов на 2022 год, которые могут оказаться слишком оптимистичными, так как в них не до конца учтено неблагоприятное влияние сбоев цепочки поставок, которое уже отметили FedEx (FDX), Nike (NKE) и Costco (COST).

· Азиатские фондовые площадки по итогам сессии 29 сентября показали преимущественно негативную динамику. Китайский CSI 300 опустился на 1,02%, японский Nikkei 225 упал на 2,12%, лишь гонконгский Hang Seng вырос на 0,7%. EuroStoxx 50 поднялся на 0,92%.

· Аппетит к риску неуверенный. Доходность 10-летних трежерис составляет 1,52%. Цена на фьючерс Brent снижается до $78,5 за баррель. Золото поднялось до $1739 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4350–4400 пунктов.

Публикации значимой макростатистики на сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 59 пунктов, отражая опасения рынка, связанные с ростом доходности трежерис.

Накануне индекс S&P 500 не смог удержаться выше 50-дневной скользящей средней. RSI также указывает на тенденцию к снижению. В случае сохранения негативного настроения на рынках бенчмарк может протестировать локальный минимум на отметке 4300. В случае его пробоя S&P 500 способен продолжить движение до зоны поддержки 4230–4260.