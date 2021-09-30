ИАЦ «Альпари»: Рынок как будто уперся в «потолок»

Российский фондовый рынок в среду провел неоднозначный день. Индекс МосБиржи топчется около 4050 пунктов и может оставаться в коридоре 4050-4075 пунктов. Индекс РТС торгуется рядом с 1752 пунктами и способен двигаться в границах 1745-1770 пунктов.

Интересная история сегодня развернулась в секторе девелопмента. Компания «ПИК» заявила об SPO на 4,1% акций, группа компания «Самолет» так и не договорилась со своими акционерами о допэмиссии — здесь проголосовали против инициативы совета директоров. Видно, что девелопмент ищет варианты привлечения капитала в бизнесе, и на фоне столь бешеного, как в России, спроса на жилье, у настройщиков широчайшие перспективы. Но в первой из компаний не боятся развития долей акционеров, во второй — сильно опасаются этого. В результате строить будут все, но некоторые — чуть более динамично.

Акции «ПИКа» в среду упали в среднем на 1%, бумаги «Самолета» — на 2,5%.

В хорошем плюсе в середине недели оказалось акции «Сургутнефтегаза» и TCS. В обоих случаях котировки возвращаются к росту после серии снижений, что вполне можно считать техническим отскоком.

Бумаги «Магнита» продолжают консолидацию вблизи рекордных максимумов, но сил у покупателей для обновления пика пока не очень много. В случае закрепления над 6000 руб. цель «быков» располагается на 6100 руб.

Под давлением сегодня держатся акции компаний металлургического сектора — продают «ММК», «Мечел», «Алроса».

Доллар США сегодня снова снижался, к вечеру стабилен и торгуется около 72,80 руб. «Американец» может балансировать сейчас в рамках 72,50-73,50 руб. Евро стоит 84,53 руб., здесь краткосрочный коридор для движения сосредоточен в границах 84,50-86,00 руб.

Перед открытием американской сессии фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет, есть надежда на позитивные настроения и ликвидацию вчерашнего провала в основных бенчмарках. Накануне инвесторы нервничали из-за упоминания Джанет Йеллен возможности шатдауна, но будем честны, еще никого и никогда не прибавило «потолком» госдолга, как бы громко политики об этом не кричали бы.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»