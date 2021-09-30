Газпромбанк будет развивать инфраструктуру при помощи облигаций ДОМ.РФ

Газпромбанк и ДОМ.РФ в рамках конгресса «Российская неделя ГЧП» договорились о сотрудничестве при реализации инфраструктурных проектов. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус и заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

Взаимодействие сторон направлено на эффективную работу согласно перечню региональных инфраструктурных проектов от Правительства РФ. Речь в том числе идет о запуске инвестпроектов на принципах государственно-частного партнерства. Соглашение предусматривает совместный отбор инфраструктурных проектов, выбор способа структурирования сделок в интересах всех сторон: заемщиков, финансирующих организаций, региональных властей и граждан.

«Сотрудничество с единым институтом развития в жилищной сфере позволит объединить экспертизу и ресурсы в области финансирования ГЧП-проектов. Это откроет широкие перспективы для новых совместных проектов, способствующих комплексному развитию территорий и улучшающих качество жизни населения России. Опыт объединения усилий финансирующих банков, синдикации с государственной поддержкой положительно зарекомендовали себя – и мы рады будем сотрудничать и в ГЧП» – прокомментировал Первый Вице-Президент – начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер.

«Газпромбанк уже выступил соорганизатором первого выпуска облигаций СОПФ Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ. Новый этап нашего взаимодействия – это совместная работа по льготному финансированию проектов строительства объектов социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры. Это позволит запустить больше масштабных инвестиционных проектов, которые будут финансироваться на льготных условиях и при поддержке государства. ДОМ.РФ приветствует вовлечение коммерческих банков в механизм «инфраструктурные облигации», что является важным инструментом инфраструктурного меню Правительства», – отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.