ПСБ: Ждем сегодня умеренного роста индекса МосБиржи

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Коррекционный настрой на мировых рынках заметно ослаб к концу вчерашнего дня. Индекс развивающихся рынков MSCI EM вчера потерял 0,8%, ведомый азиатскими рынками и снижающимися на фоне крепнущего доллара ценами на сырье, однако индекс развитых рынков MSCI World потерял всего 0,1% благодаря некоторому улучшению динамики ключевых европейских индексов и индекса S&P500. Стабилизации настроений способствовали как статистика по США (отложенные продажи жилья выросли на 8%, недельные данные по рынку энергоносителей указали на устойчивость спроса), так и одобрение Палатой представителей Конгресса США инициативу о приостановке действия лимита государственного долга до 16 декабря. Хотя вероятность прохождения последней в Сенате, судя по комментариям экспертов, под большим вопросом, решимость законодателей не допустить техдефолта были позитивно встречены инвесторами. Впрочем, отскок в основных индексах США был весьма умеренным, - сектора hi-tech оставались под давлением фиксации прибыли ввиду сохраняющихся опасений относительно дальнейшего роста ставок и затягивания периода повышенной инфляции, на что указал в своей речи глава ФРС Дж. Пауэлла, обеспечив снижение NASDAQ Composite (-0,2%).

По состоянию на утро четверга на мировых рынках преобладает умеренно позитивный настрой. Биржевые индексы в Азии подрастают, отыгрывая не содержащие негативного сюрприза данные по деловой активности в КНР за сентябрь (заметно вырос, вернувшись в зону роста активности, официальный PMI в секторе услуг, - его значений составило 53,2 пункта; PMI в промышленности Поднебесной от Caixin вернулся к отметке 50 пунктов, хотя официальный показатель, напротив, ушел чуть ниже, к 49,6 пунктам). Ощутимо растут фьючерсы на американские индексы, указывая на склонность глобальных инвесторов завершить квартал и финансовый года в США на позитивной ноте. Товарные рынки не показывают значимой динамики, пытаясь, впрочем, отыграть просадку раннего утра. Сегодня рынки, по нашему мнению, попытаются удержать и даже, вероятно, развить положительную динамику. Мы пока квалифицируем стабилизацию внешнего фона как локальную, так как не видим оснований для заметного и устойчивого улучшения настроений на глобальных рынках.

Индекс МосБиржи (-0,2%) в среду находился под давлением внешнего фона и попыток отката нефтяных котировок, отступая в ходе торгов к отметке 4050 пунктов ввиду сохранения коррекционных настроений в акциях металлургов и ослабления спроса на акции «нефтянки», однако завершил торги выше этой отметки благодаря стабилизации ситуации на рынке нефти. В числе аутсайдеров среди ликвидных бумаг остались «фишки» сектора драгметаллов (Полюс: -1,6%; Полиметалл: -1,8%), обновляющие минимумы более чем за год, бумаги сталелитейного сектора (ММК: -2,0%; Мечел: -2,1%). Слабость демонстрировали и представители химпрома (НКНХ: -4,6%; Акрон: -1,7%). А в нефтегазовом секторе сохранялся позитивный настрой: акции Роснефти (+0,2%) и ЛУКОЙЛа (+0,3%) отыгрывали внутридневные потери, а Газпром смог все-таки выйти выше отметки 360 руб. По-прежнему сильно здесь смотрелись акции Сургутнефтегаза (оа: +2,2%; па: +3,5%), с запозданием начавшие отыгрывать высокие цены на нефть. Также из историй роста отметим бурный отскок курсов акций Интер РАО (+5,9%) и TCS Group (+3,3%), а также преодоление акциями Магнита (+2,0%) отметки в 6000 руб. Сегодня индекс МосБиржи попытается подрасти в начале торгов, но, по нашему мнению, останется в диапазоне 4050-4090 пунктов - улучшение настроений на глобальных фондовых рынках не выглядит прочным, нивелируясь невнятной динамикой цен на нефть и ухудшением технической картины по нашему рынку.

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