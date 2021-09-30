ПСБ: Ждем консолидации Brent в зоне 77-79 долл./барр.

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Импульс к росту в нефти ослаб на фоне крепкого доллара и невнятной статистики по запасам от Минэнерго США. Так, запасы сырой нефти выросли на 4,6 млн барр., бензинов – на символические 193 тыс. барр., дистиллятов – на 0,3 млн барр. Добыча нефти восстановилась до 11,1 млн барр./день, а загрузка НПЗ еще остается ниже, чем до ураганов – 88,1%. Поставки нефтепродуктов – прокси спроса – сократились за неделю до 20,4 млн барр./день, но при этом поставки только бензинов выросли до 9,2 млн барр./день, оставаясь чуть ниже допандемийных уровней, что говорит об относительной стабильности спроса, несмотря на завершение автомобильного сезона. Позитивный сантимент продолжит оказывать нефти поддержку, но поводов для очередного рывка вверх не видим. Ждем консолидации Brent в зоне 77-79 долл./барр.

ПАО "Промсвязьбанк"