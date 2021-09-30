«Фридом Финанс»: Акции Газпрома продолжат рост

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста среди наиболее ликвидных стали акции Сургутнефтегаза (+3,18%). В аутсайдеры попали бумаги АФК Система (-2,34%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 72,50–73. Минэкономразвития констатирует

продолжающееся ускорение инфляции. За сентябрь она выросла на 7,26% в годовом выражении. Официальные данные Росстата по инфляции выйдут 6 октября. Если она действительно поднимется выше 7,2%, очень высока вероятность повышения ключевой ставки до 7%, несмотря на прогноз, предполагающий замедление инфляции к концу года. Коррекцию в пределах 0,4 п.п. могут продолжить «длинные» ОФЗ, за исключением привязанных к инфляции.

Цена на газ в Европе продолжает бить рекорды. Стоимость фьючерса с поставкой в октябре достигла 87 евро, что приблизительно соответствует $1030 за тыс. куб. м. Скачок цен вызван спекуляциями на новости о снижении объемов поставки из России по условиям контракта. Однако основная причина — дефицит, в том числе обусловленный нежеланием его сокращать, покупая по высоким ценам. Акции Газпрома (GAZP 328,5, +1,25%) на этом фоне могут обновить исторический максимум в ближайшие дни, если не будет коррекции рынка в целом. Между тем в США цены на газ стремительно пошли вниз, после достижения отметки $6 за 1 млн BTU накануне. В этой связи нельзя исключать, что ралли газа в Европе тоже встанет на паузу на несколько дней.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Технологический сектор акций в США не спешит отыгрывать потери, а это негативный сигнал для всего фондового рынка. Прогноз по паре USD/RUB: 72,50–73,00. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4000–4050 пунктов.