Комментарии

ПСБ: В последний день квартала мировые рынки попытаются удержать и даже, вероятно, развить положительную динамику

Сегодня, в силу отсутствия значимой статистики, мы ожидаем бокового движения пары доллар-рубль, с нахождением ее в диапазоне 72,5-73 руб.

Индекс МосБиржи попытается подрасти в начале торгов четверга, по нашему мнению, останется в диапазоне 4050-4090 пунктов

Доходность 10-летних ОФЗ сегодня скорее всего останется ниже 7,3% годовых

Заявки в рамках SPO Русагро (-) ниже $13,88 рискуют остаться неудовлетворенными – (НЕГАТИВНО

НАШЕ МНЕНИЕ: Цена SPO в пересчете на рубли соответствует 1009,7 руб. по текущему курсу. Относительно вчерашнего закрытия на МосБирже – это дисконт в 5,9%. На этом фоне полагаем, что акции Русагро снизятся сегодня на аналогичную величину. Тем не менее, как мы писали ранее, в долгосрочной перспективе новость об SPO скорее позитивная, так как вырастет ликвидность и количество акций в свободном обращении. А В.Мошкович все равно останется владеть внушительным пакетом акций.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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