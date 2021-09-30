Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 сентября: 4 074,2600 руб/1 г золота и 52,2300/1 г серебра ЦБ РФ с 30 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 074,2600 руб.

1 грамм серебра - 52,2300 руб.

1 грамм платины - 2 262,1101 руб.

1 грамм палладия - 4 444,6899 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,8000 р. (0,46%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4800 р. (0,93%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,4701 р. (0,68%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 91,8100 р. (2,02%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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