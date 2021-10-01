ИАЦ «Альпари»: Рынок остался в плюсе

К вечеру четверга российский фондовый рынок остается в плюсе. Покупатели вернулись на площадку, но ведут себя достаточно осторожно. Индекс МосБиржи вырос к 4101 пункту и может торговаться в диапазоне 4060-4110 пунктов. Индекс РТС восстановился к 1778 пунктам и способен двигаться в рамках 1750-1775 пунктов.

В отличном плюсе сегодня акции «Мечела», которые полностью отыграли последние снижение и вернулись к 153 руб. Поддержку бумагам оказывают новости о намерении Европы докупить угля производства РФ перед отопительным сезоном, раз газовые запасы не удается нарастить. Бумага может пройти к 160 руб., если удастся закрепиться над 155 руб.

Неплохо смотрятся акции «Новатэка» на фоне газовой истерии повсеместно, а также бумаги «Сургутнефтегаза» и «Сбербанка». Расписки TCS возвращают себе потерянное при распродажах ранее и теперь постараются закрепиться выше сопротивления 6550 руб.

Под давлением оказался широкий спектр ценных бумаг, от акций «НорНикеля» с «Северсталью» до «Лукойла» и «Системы».

Доллар США к вечеру балансирует около 72,69 руб. и может колебаться в пределах 72,50-73,50 руб. - здесь пока ничего не меняется. Евро стоит 84,13 руб. и сохраняет способность дешеветь и далее, раз на мировом валютном рынке он терпит бедствие.

Американский фондовый рынок открылся в четверг снижением, хотя статистика из США вышла положительной: ВВП страны за второй квартал вырос на 6,7%, лучше ожиданий. В фокусе внимания остаются вопросы бюджета США и обсуждение «потолка» госдолга - это несколько нервирует биржевых игроков.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»