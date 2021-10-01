«Фридом Финанс»: В поисках нового вектора движения

Сергей Пигарев, аналитик «Фридом Финанс»:

На торгах 29 сентября американские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Индекс S&P 500 вырос на скромные 0,16%, до 4359 пунктов. Dow Jones прибавил 0,26%, а Nasdaq потерял 0,24%. Среди лидеров роста оказались защитные сектора: коммунальные компании (+1,30%), производители нециклических потребительских товаров (+0,87%) и индустрия здравоохранения (+0,77%). На фоне снижения стоимости металлов под давлением оказался сектор сырья и материалов (-0,39%).

Dollar Tree (DLTR: +16,5%) анонсировала увеличение программы обратного выкупа акций на $1,05 млрд и расширение ассортимента в магазинах.

Акции Evolent Health (EVH: +7,2%) взлетели после сообщения Bloomberg о возможном поглощении со стороны Walgreens (WBA: +1,3%).

Lucid Group (LCID: +7,1%) анонсировала старт производства седана Lucid Air на заводе в Аризоне.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют позитивную динамику. Тем не менее в фокусе внимания инвесторов остаются вопросы, связанные с поднятием потолка госдолга, принятием стимулирующих пакетов, предложенных демократами, и негативным влиянием на экономику роста цен на энергоносители и ограничения поставок комплектующих.

Ожидается, что сегодня демократы будут добиваться принятия отдельного законопроекта о финансировании, который позволит продолжить работу госорганов. В то же время неопределенность вокруг увеличения потолка долга сохраняется. Голосование в палате представителей по инфраструктурному пакету объемом $1,2 трлн, который ранее был одобрен Сенатом, может быть перенесено на более поздний срок из-за отсутствия консенсуса между демократами и республиканцами.

Нефтяные котировки накануне продолжили негативный тренд вторника на фоне статистики Минэнерго США, а фьючерсы на газ упали почти на 7%. За неделю, закончившуюся 24 сентября, коммерческие запасы черного золота в США выросли на 4,6 млн баррелей, резервы нефтепродуктов увеличились на 6,4 млн. Уровень добычи продолжил восстановление после урагана «Ида» и повысился на 0,5 млн баррелей в сутки, до 11,1 млн. Данные по запасам газа в хранилищах США будут опубликованы сегодня в 17:30 по московскому времени. Консенсус предполагает рост на 86 млрд. кубических футов, что может оказать дополнительное давление на котировки голубого топлива.

Азиатские фондовые площадки показали разнонаправленную динамику. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,36%, китайский CSI 300 вырос на 0,67%, а японский Nikkei 225 потерял 0,31%. EuroStoxx 50 укрепляется на 0,55%.

Аппетит к риску неуверенный. Доходность 10-летних трежерис составляет 1,54%. Цена на фьючерс Brent растет до $78,5 за баррель. Золото укрепляется до $1732 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4350–4400 пунктов.

Сегодня будет опубликована финальная оценка динамики ВВП США за второй квартал. Консенсус предполагает увеличение показателя на 6,6% кв/кв.

Индекс настроений от Freedom Finance остался на уровне 59 пунктов, отражая опасения рынка, связанные с ростом доходности трежерис.

Индекс S&P 500 по-прежнему находится ниже 50-дневной скользящей средней. RSI также указывает на тенденцию к снижению. В случае сохранения негативного настроения рынка бенчмарк может тестировать уровень локального минимума на отметке 4300. В случае пробоя этого уровня S&P 500 может продолжить движение до зоны поддержки 4230-4260.