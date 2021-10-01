«Фридом Финанс»: Корректировка налога на прибыль позитивно повлияла на котировки металлургов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:



Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск прибавил 0,7% на фоне восстановления котировок фондового рынка США и роста цен на нефть.

По заявлению глава сенатского большинства Чака Шумера, вчера в верхней палате парламента было достигнуто предварительное соглашение о продлении финансирования правительства США до 3 декабря 2021 года. Голосование состоится завтра. Однако вопрос о повышении потолка госдолга США пока не решен окончательно.

На этом фоне ФРС традиционно смягчает тон заявлений в отношении перспектив монетарной политики. Джером Пауэлл вчера на конференции центробанков, организованной ЕЦБ, заявил, что в прошлом неоднократно отмечались случаи, когда денежно-кредитные программы сворачивались неоправданно быстро, поскольку регуляторы постоянно недооценивали ущерб для экономики и ее потребность в стимулирующих мерах. Однако в настоящий момент, по мнению главы ФРС, этого удалось избежать.

Котировки банков выглядят лучше бумаг широкого рынка. Это обусловлено ожиданиями новых мер отраслевой поддержки, а также повышением маржинальности бизнеса в секторе на фоне возможного сворачивания мер QE. Эта ситуация была характерна для американского рынка последней декады сентября. Сейчас мы наблюдаем схожие тенденции в РФ.

В российском фондовом сегменте в лидерах роста оказались бумаги ВТБ. Согласно отчетности, составленной по международным стандартам, кредитная организация в августе заработала 30,5 млрд руб., а за восемь месяцев 2021-го в целом 231,4 млрд руб. Ранее, в июле, ВТБ пересмотрел прогноз чистой прибыли по МСФО на полный 2021-й с 250–270 млрд руб. до 295 млрд руб. Не исключено повышение рыночных оценок справедливой стоимости банка более чем на 15%. Сейчас она в среднем составляет 0,06–0,07 руб. за бумагу.

Сравнительно активно растут также акции БСП и Сбера. Характерно, что инвесторы слабо реагируют на новости рыночных СМИ, касающихся дела о мошенничестве, фигурантом которого выступает вице-президент Сбербанка.

После публикации вчерашних комментариев главы ФРС рынок, судя по динамике котировок, активизировал покупки золота, серебра, платины и палладия на фоне роста продаж контрактов на цветные металлы и железную руду. На фоне данной ситуации бумаги предприятий черной металлургии и ОК РУСАЛ снижаются, в то время как акции ГМК и золотодобытчиков (Полюса и Polymetal) растут. Своевременную поддержку котировкам Норникеля оказали вчерашние заявления главы корпорации Владимира Потанина о сохранении дивидендной политики, предполагающей выплаты акционерам из расчета 60% от EBITDA. Новость о том, что правительство отложит корректировку налога на прибыль металлургов до 2023 года, также оказывает позитивное влияние на бумаги ГМК, как, впрочем, и на котировки всех металлургических и добывающих компаний.

Во второй половине дня преобладают шансы повышения котировок российского фондового сегмента. Целевой диапазон закрытия четверга для индекса Мосбиржи: 4050–4090 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 72,60–72,95 и 84,00–85,00 соответственно.