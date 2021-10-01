«Фридом Финанс»: Интерес к облигациям вернется в 4-м квартале

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Среди наиболее ликвидных бумаг лидерами роста стали акции Распадской (+5,28%) на фоне повышения цены на уголь. Скорректировались котировки Группы Черкизово (-3,48%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 72,5–73,0.

Минфин определил план займов на 4-й квартал. Ведомство планирует разместить ОФЗ на 520 млрд руб. Стоит отметить, что объем чистых заимствований составит примерно 100 млрд руб., остальное уйдет на погашение бумаг. Рынок акций сейчас подвержен волатильности, а рубль, несмотря на инфляцию, демонстрирует устойчивость на фоне роста цен на углеводороды. В случае повышения ставки до 7% в октябре инвесторы будут охотнее скупать «длинные» ОФЗ, доходность которых уже составляет около 7,5% годовых.

В фокусе — цены на углеводороды. Нефтяные и газовые котировки по-прежнему растут. Теперь к ним присоединился и уголь. СМИ анонсируют повышение квот ОПЕК+ на 400 тыс. барр./сутки, но сырье все равно дорожает . Как следствие, продолжится рост котировок нефтегазового сектора, прежде всего «отстающих» компаний: «Татнефти», «Башнефти» «Газпром нефти». При этом, на наш взгляд, ралли в акциях «Газпрома», НОВАТЭКа, «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, вероятнее всего, замедлится.

На рынке ожидаются новые IPO. Сообщается, что первичные размещения готовят «Ренессанс Страхование», Softline и Mercury Retail. Последний из потенциальных эмитентов, на наш взгляд, представляется наиболее интересной идеей. Мы полагаем, что успешное IPO этой компании будет способствовать росту акций сектора.

Вероятен рост в пределах 1%. В США было достигнуто временное соглашение о продлении работы госорганов, что позитивно для рынков. Прогноз по паре USD/RUB: 72,5–73,0. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 4050–4100 пунктов.