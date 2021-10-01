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ПСБ: Ждем консолидации Brent в зоне 77-79 долл./барр. до заседания ОПЕК+ Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Цены на нефть Brent остаются в диапазоне 77-79 долл./барр. после невнятной статистики по запасам в Америке. В фокусе внимания теперь встреча ОПЕК+, запланированная на 4 октября. В базовом сценарии предполагается увеличение добычи на стандартные 0,4 млн барр./день. Однако в СМИ недавно появились сообщения, что альянс рассматривает и варианты большего увеличения добычи – на 0,8 млн барр./день. В случае такого варианта ждем коррекции цен на нефть к 73 долл./барр. До тех пор цены будут консолидироваться в зоне 77-79 долл./барр. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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