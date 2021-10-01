ПСБ: На глобальных рынках расте нервозность относительно повышенного инфляционного фона и перспектив торможения роста мировой экономики

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Развитые рынки акций завершили сентябрь снижением. В последний день сентября попытки стабилизации ситуации на мировых рынках не увенчались успехом – основные американские индексы, после робкого отскока в начале торгов вернулись к снижению на фоне роста экономических опасений и неопределенности относительно принятия бюджета США на следующий финансовый год. Конгресс США смог временно решить проблему с финансированием госбюджета, продлив его до 3 декабря, однако голосование по инфраструктурным стимулам было отложено, указывая на сохранение разногласий.

Не поддержали настроения и недельные данные по заявкам на пособия по безработице, продолжившие подрастать третью неделю подряд вопреки ожиданиям, выведя на первый план опасения относительно негативного влияния повышенной инфляции на потребительскую активность. Продолжил отходить от пиков и PMI Чикаго, формируя риски торможения деловой активности в промышленном секторе и негативные ожидания перед сегодняшней публикацией ISM в промышленности США. В результате индекс S&P500 упал на 1,2%, ведомый акциями обрабатывающей промышленности, потребсектора. Все ключевые сектора показали негативную динамику в четверг. По итогам сентября S&P500 потерял 4,8%, - максимальное падение с марта 2020 года.

Сегодня утром выраженно негативный настрой на рынках преобладает. Биржевые индексы в Азии начинают октябрь падением в размере 1%-2%, - лишь китайский Shanghai Composite пытается отскочить, но весьма умеренно. Фьючерсы на американские и европейские индексы теряют около 1%, отражая растущую нервозность глобальных инвесторов относительно повышенного инфляционного фона и перспектив торможения роста мировой экономики, в условиях разногласий в Конгрессе США по бюджету. Сегодня в центре внимания рынков статистика. Наиболее значимыми для рынков. По нашему мнению, станут публикации окончательных значений PMI по Европе и ISM в промышленности США, которые позволят оценить темпы роста деловой активности в промсекторе, а также данных по доходам и расходам американских потребителей.

Вчера индекс МосБиржи (+1,1%) смог вернуться к росту и поднялся выше 4100 пунктов заметному оживлению спроса на акции финсектора. Несмотря на негативную динамику фондовых рынков Европы и США, стабильность на рынке нефти и крепость рубля позволили участникам рынка сфокусироваться на акциях Сбера (оа: +3,8%; па: +2,5%), сумевших обновить исторические максимумы при резком повышении торговой активности. Неплохо прибавили TSC Group (+3,5%) и ВТБ (+1,4%) и банк Санкт-Петербург (+2,8%). В остальных секторах наблюдался сегментированный спрос. Так, в акциях нефтегазового сектора заметно подорожали лишь НОВАТЭК (+3,2%) и продолжающий раллировать Сургутнефтегаз (+3,6%). Роснефть (-0,7%), ЛУКОЙЛ (-1,3%) и Газпром нефть (-1,7%) скорректировали рост предыдущего дня, а Газпром – завершил день нейтральной динамикой. В акциях металлургического и горнодобывающего сектора выделим ралли в угольном секторе (Распадская: +5,3%; Мечел: +5,1%), и отскок сильно перепроданных производителей драгметаллов (Полюс: +3,0%; Полиметалл: +3,0%). В аутсайдерах дня – НорНикель (-1,7%) и сталелитейщики, ведомые Северсталью (-1,5%), а также АФК Система (-1,5%) и Эталон (-1,9%).

Новая волна ухудшения настроений на глобальных рынках в последний день недели, лишь частично сглаживаемая стабильности на рынке нефти, может побудить инвесторов частично зафиксировать прибыль в российских «фишках», что вернет индекс МосБиржи в диапазон 4050-4100 пунктов. Ухудшение ситуации на рынке нефти и перегретость ряда бумаг может увести индекс и ниже.

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