ПСБ: На глобальных рынках растет нервозность относительно повышенного инфляционного фона и перспектив торможения роста мировой экономики
Мы ждем, что пара доллар-рубль, в отсутствие улучшения внешнего фона, уже сегодня может перейти в середину нашего целевого диапазона 72,5-74,5 руб.
Новая волна ухудшения настроений на глобальных рынках в последний день недели, лишь частично сглаживаемая стабильности на рынке нефти, вернет индекс МосБиржи в 4050-4100 пунктов
Сегодня ожидаем нейтральной динамики на рынке ОФЗ
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Газпром (ПОКУПАТЬ) за 9 мес. уже обеспечил рост добычи газа на 55 млрд куб. м - такой прирост был обещан за весь 2021 г. – (ПОЗИТИВНО)
НАШЕ МНЕНИЕ: По оценкам компании, добыча газа по итогам года превысит 510 млрд куб. м – максимальный уровень за последние 10 лет. Мы ждем, что при сильных операционных результатах Газпром покажет и рекордные финансовые по итогам 2021 г. Это приведет к щедрым выплатам акционерам, по нашим оценкам, 35-40 руб./акцию. Мы рекомендуем «покупать» акции Газпрома с целью 415 руб.
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских
и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.
Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации.
С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер;
они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг.
Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.