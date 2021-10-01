Комментарии

ПСБ: На глобальных рынках растет нервозность относительно повышенного инфляционного фона и перспектив торможения роста мировой экономики

Мы ждем, что пара доллар-рубль, в отсутствие улучшения внешнего фона, уже сегодня может перейти в середину нашего целевого диапазона 72,5-74,5 руб.

Новая волна ухудшения настроений на глобальных рынках в последний день недели, лишь частично сглаживаемая стабильности на рынке нефти, вернет индекс МосБиржи в 4050-4100 пунктов

Сегодня ожидаем нейтральной динамики на рынке ОФЗ

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

Газпром (ПОКУПАТЬ) за 9 мес. уже обеспечил рост добычи газа на 55 млрд куб. м - такой прирост был обещан за весь 2021 г. – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: По оценкам компании, добыча газа по итогам года превысит 510 млрд куб. м – максимальный уровень за последние 10 лет. Мы ждем, что при сильных операционных результатах Газпром покажет и рекордные финансовые по итогам 2021 г. Это приведет к щедрым выплатам акционерам, по нашим оценкам, 35-40 руб./акцию. Мы рекомендуем «покупать» акции Газпрома с целью 415 руб.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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