Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 октября: 4 043,8601 руб/1 г золота и 50,2900/1 г серебра ЦБ РФ с 1 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 043,8601 руб.

1 грамм серебра - 50,2900 руб.

1 грамм платины - 2 238,0901 руб.

1 грамм палладия - 4 413,0898 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,4000 р. (0,75%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,9400 р. (3,71%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 24,0201 р. (1,06%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 31,5999 р. (0,71%) . dims

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