«Фридом Финанс»: Инициатива перешла к «медведям»

Аналитики «Фридом Финанс»:

На торгах 30 сентября американские фондовые площадки продемонстрировали негативную динамику. Индекс S&P 500 упал на 1,19%, до 4308 пунктов. Dow Jones потерял 1,59%. Индекс Nasdaq снизился на 0,44%. Все сектора закрылись в красной зоне. Лучше других выглядели телекомы (-0,42%), ИТ-компании (-0,68%) и представители сферы коммунальных услуг (-0,83%). В лидерах падения оказались эмитенты промышленного сектора (-2,11%) и производители нециклических потребительских товаров (-1,85%).

Компания Virgin Galactic (SPCE: +12,2%) получила разрешение выполнять космические полеты по лицензии Федерального управления гражданской авиации США после завершения расследования.

Американская сеть розничных магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond (BBBY: -22,1%) продемонстрировала слабые квартальные результаты в связи с проблемами в цепочках поставок и инфляционным давлением.

Продавец подержанных автомобилей CarMax (KMX: -12,6%) отчитался по прибыли хуже ожиданий из-за роста операционных расходов.

Накануне президент Джо Байден подписал закон о временных расходах для финансирования правительства в полном объеме до 3 декабря, предотвращая таким образом приостановку работы государственных органов. Конгрессу еще предстоит радикально решить вопрос о повышении потолка заимствований. Это необходимо сделать до середины октября, чтобы избежать дефолт правительства. Пока двухпартийный консенсус не достигнут: республиканцы не поддерживают увеличение потолка долга, а демократы не планируют применять механизм бюджетного примирения.

Лидеры демократов в Палате представителей поздно вечером в четверг отложили запланированное голосование по двухпартийному законопроекту об инфраструктуре (который ранее был одобрен Сенатом). Такое решение было принято из-за разногласий между прогрессивным и умеренным крылом партии. Ожидается, что демократы возобновят переговоры сегодня.

Скорое сворачивание программы QE, сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок, инфляционное давление, а также быстрый рост доходности трежерис продолжают оказывать существенное негативное влияние на рынки.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали негативную динамику. Японский Nikkei 225 потерял 2,31%, китайские биржи сегодня закрыты в связи с государственным праздником. EuroStoxx 50 снижается на 0,75 %.

Аппетит к риску неуверенный. Доходность 10-летних трежерис составляет 1,53%. Цена на фьючерс Brent колеблется около $78,5 за баррель. Золото растет до $1755 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4270–4320 пунктов.

Сегодня будут опубликованы базовый и общий ценовой индексы расходов на личное потребление в США (прогноз: рост на 3,4% и 4,2% г/г соответственно против 3,6% и 4,2% за прошлый период).

Индекс настроений от Freedom Finance снижается до 58 пунктов, отражая опасения рынка, связанные с ростом доходности трежерис.

Индекс S&P 500 находится ниже 50-дневной скользящей средней в зоне локального минимума около отметки 4300 пунктов. В случае пробоя этого уровня S&P 500 может продолжить движение до зоны поддержки в районе 4230–4260 пунктов. RSI все еще указывает на тенденцию к снижению.